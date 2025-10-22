YouTube da a los creadores de contenido una herramienta para detectar 'deepfakes' con su imagen

MADRID (Portaltic/EP) - YouTube va a usar la inteligencia artificial (IA) para ayudar a los creadores de contenido a combatir los 'deepfakes' que usan su imagen y su voz en vÃ­deos para los que no han dado su consentimiento.

La nueva herramienta ayuda a supervisar la manera en que aparece la imagen de un creador de contenido, creada o modificada con IA, para ayudar a proteger su identidad, sobre todo en aquellos vÃ­deos manipulados para reflejen una una visiÃ³n que no comparte.

Ayuda a detectar si otras personas estÃ¡n usando sin permiso la imagen facial del creador en sus vÃ­deos e incluso monetizÃ¡ndolos, a partir de coincidencias en YouTube. Para ello, requiere que el creador consienta en verificar su identidad con reconocimiento facial, como informa en un vÃ­deo explicativo.

Es el propio creador quien, desde la pÃ¡gina de 'DetecciÃ³n de contenido' en YouTube Studio, debe realizar la bÃºsqueda de semejanza. Entonces, se mostrarÃ¡n una serie de vÃ­deos en los que la IA de la plataforma ha encontrado coincidencias con el rostro del creador, para que pueda revisarlos.

Si tras su revisiÃ³n encuentra que los vÃ­deos usan su imagen sin permiso, e incluso la han manipulado, puede iniciar un proceso de denuncia, que tambiÃ©n abarca la suplantaciÃ³n de la voz.

Esta herramienta estÃ¡ ya disponible en versiÃ³n beta para una serie de creadores de contenido seleccionados del Programa de Socios de YouTube. El objetivo es tenerla lista para todos los creadores que monetizan sus vÃ­deos a principios de 2026.