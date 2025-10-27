Netflix cierra el estudio Boss Fight Entertainment responsable del juego Squid Games: Unleashed

MADRID (Portaltic/EP) - Netflix cerró el estudio Boss Fight Entertainment, responsable del videojuego Squid Games: Unleashed, basado en la serie 'El juego del calamar', tres años después de adquirirlo.

Boss Fight pasó a formar parte de Netflix en marzo de 2022 para impulsar el catálogo de videojuegos de la compañía tras la llegada de este formato a la plataforma de streaming, aprovechando su experiencia en "la creación de juegos exitosos en todos los géneros".

En su trayectoria se encuentra Dungeon Boss: Respawned, y también los títulos inspirados en franquicias populares de Netflix: los juegos móviles Money Heist: Ultimate Choice -basado en La casa de papel- y Squid Game: Unleashed -basado en El juego del calamar-, y la historia interactiva Netflix Stories, inspirada en distintas series.

El director de Desarrollo de juego en Netflix, David Luehmann, anunció el cierre de este estudio, fundado en 2013. "Estoy muy orgulloso de toda la gente, el trabajo y los juegos que hemos lanzado. ¡Ojalá pudieras ver lo que teníamos cocinando!", ha expresado en un breve comunicado compartido en LinkedIn.

También ha compartido la noticia el cofundador y director ejecutivo de Boss Fight, David Rippy. "Gracias a todos los que se comunicaron hoy. Malas noticias, sin duda, pero estoy muy agradecido por el tiempo que tuvimos en Netflix", ha dicho en otra publicación en LinkedIn.

El área de videojuegos sigue siendo importantes para Netflix. Durante la última llamada a inversores por los resultados del tercer trimestre de 2025, el codirector ejecutivo, presidente y director de Netflix, Gregory K. Peters, afirmo que representan para Netflix una oportunidad de 140.000 millones de dólares en consumo de los usuarios.

El objetivo es ofrecer "más juegos de alta calidad y pocos géneros clave y apuntando al grupo adecuado de usuarios. Así que esta es una estrategia de menos es más en algunas verticales identificadas", entre las que citó "juegos de inmersión narrativa" basados en sus contenidos originales, entre los que citó Squid Game: Unleashed.

Sin embargo, tras sumergirse en el negocio de los videojuegos en 2021 y apostar tanto por la adquisición de estudios como por el establecimiento de estudios propios, el año pasado anunció el cierre de Team Blue.

Fundado por Netflix en 2022, Team Blue aspiraba a desarrollar los proyectos de alto presupuesto, como los videojuegos conocidos como 'AAA' o 'triple A'. Aunque no llegó a lanzar ningún título, estaba inmerso en uno de gran presupuesto multidispositivo.

El cierre de Boss Fight Entertainment forma parte de un cambio de estrategia por el que se centrarán, además, de en los juegos narrativos, en los infantiles, en los festivos multijugador y títulos populares establecidos.