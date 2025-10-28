Punto naranja o verde en tu iPhone: qué significa y cuándo prestarle atención

Un pequeño indicador en la barra de estado del iPhone muestra que el micrófono o la cámara están en uso.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Desde la versión iOS 14, los iPhone muestran indicadores visuales en la barra de estado para informar al usuario cuando una aplicación está usando la cámara o el micrófono:

El punto naranja indica que el micrófono está activo sin que la cámara lo esté.

El punto verde señala que la cámara —o la cámara junto con el micrófono— está siendo utilizada por una aplicación.

Esta función busca reforzar la transparencia respecto al uso de hardware sensible del dispositivo.

¿Por qué aparece y qué revisiones deberías hacer?

Cuando aparece alguno de estos indicadores, no necesariamente significa una falla o un riesgo de seguridad grave. Sin embargo, sí es un aviso para que revises qué aplicación está accediendo a ese hardware.

Por ejemplo:

Si ves el punto naranja pero no recuerdas haber usado el micrófono, revisa las apps recientemente abiertas o que funcionen en segundo plano.

Si aparece el punto verde cuando no usas la cámara, podría tratarse de una app con permiso activo sin que lo notes.

Usuarios en foros de soporte de Apple han señalado que, en algunas ocasiones, el punto naranja permanece activo porque una función como la dictación o accesos directos de voz está escuchando en segundo plano.

De acuerdo con la guía oficial, puedes revisar los permisos desde Ajustes > Privacidad y Seguridad > Cámara / Micrófono.

¿Es una señal de espionaje o del uso no autorizado de la cámara o micrófono?

Según la comunidad de usuarios de Apple, el hecho de que aparezca el indicador no garantiza que haya una grabación o espionaje activo; sólo refleja que el micrófono o la cámara están siendo usados por una app.

No obstante, si detectas el punto verde o naranja y no encuentras qué app lo generó, es recomendable cerrar aplicaciones recientes, revisar permisos, reiniciar el dispositivo y, de ser necesario, actualizar el sistema a la versión más reciente.

¿Cuándo se introdujo esta función y en qué dispositivos aplica?

La función se activó con iOS 14, lo cual incluye los modelos de iPhone compatibles con esa versión o posteriores.

La publicación oficial de Apple para este tema dentro de su soporte lleva fecha 20 de diciembre de 2023.

No se identificaron inconsistencias evidentes entre las fuentes revisadas para esta noticia.

¿Qué acciones puedes realizar para gestionar estos permisos?

Dirígete a Ajustes > Privacidad y Seguridad en tu iPhone.

Selecciona Cámara y Micrófono y revisa qué aplicaciones tienen acceso habilitado.

Si alguna app tiene permiso que no reconoces o que no usas, desactívalo.

Verifica también funciones especiales como dictado, accesos de voz o grabación en segundo plano, que pueden activar el micrófono sin que lo notes.

Mantén tu sistema operativo actualizado, ya que Apple puede publicar mejoras de seguridad sobre el uso de hardware.

Es apropiado, considera reiniciar el dispositivo o cerrar todas las apps en segundo plano si el indicador persiste sin razón aparente.

¿Qué debes tomar en cuenta como usuario en México?

Esta función aplica igual para iPhones vendidos o usados en México. Aunque el mensaje original de Apple esté en inglés, la sección de soporte ya incluye versiones para otros idiomas y regiones.

Si bien no se trata de una alerta exclusiva para México, es útil que los usuarios mexicanos sepan interpretar correctamente estos indicadores y tomen las medidas necesarias para revisar los permisos de cámara y micrófono.