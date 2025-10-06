Superluna de octubre 2025: cuándo verla y cómo apreciarla desde México

México se prepara para disfrutar una superluna más grande y luminosa que la habitual.. Foto: AP / Morry Gash, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En octubre de 2025 llegará uno de los eventos lunares más esperados del año: una superluna, popularmente conocida como la Luna de la Cosecha. Este fenómeno se producirá cuando la Luna llena coincida con su punto más cercano a la Tierra (perigeo), lo que la hará aparecer más grande y brillante de lo habitual.

El plenilunio (luna llena) ocurrirá en la noche del 6 al 7 de octubre, y los especialistas indican que esa noche la Luna alcanzará su fase llena máxima. Según datos del calendario lunar, en la Ciudad de México la Luna llena se verá con toda su iluminación a las 21:47 horas (hora local). En esa condición, durante varias noches esta Luna llena ofrecerá un espectáculo visual notable.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

El fenómeno podrá observarse desde casi todo México, siempre que el cielo esté despejado. En particular, los informes locales señalan que en territorio mexicano la superluna comenzará a hacerse visible desde las 21:48 horas, hora del centro del país, e incluso será apreciable por algunos días posteriores. La Luna se verá aproximadamente un 6.6 % más grande y un 13 % más brillante que una Luna llena promedio, gracias a su cercanía al perigeo.

¿Por qué se le llama Luna de la Cosecha?

El nombre “Luna de la Cosecha” proviene de tradiciones agrícolas antiguas: esta Luna llena ocurre cerca del equinoccio otoñal, justo en la época en que los agricultores necesitaban luz extra para recoger cultivos durante la noche. En el hemisferio norte, esta Luna llena tiene gran valor simbólico porque prolonga la iluminación del cielo después del atardecer.

Consejos para apreciar la superluna en México

Para disfrutar del evento en su máxima belleza, considera estas recomendaciones:

Busca lugares con poca contaminación lumínic a: zonas rurales, montañas o áreas alejadas de la iluminación urbana ofrecen las mejores condiciones.

a: zonas rurales, montañas o áreas alejadas de la iluminación urbana ofrecen las mejores condiciones. Observa hacia el este después del anochecer: la Luna aparecerá cerca del horizonte poco después del crepúsculo.

la Luna aparecerá cerca del horizonte poco después del crepúsculo. Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad: evita usar luces intensas o mirar pantallas unos minutos antes de observar el cielo.

evita usar luces intensas o mirar pantallas unos minutos antes de observar el cielo. Lleva accesorios útiles: aunque la superluna puede disfrutarse a simple vista, usar binoculares o un telescopio pequeño puede mostrar detalles como cráteres y sombras lunares.

como cráteres y sombras lunares. Fotografía el momento temprano: justo cuando la Luna aparece sobre el horizonte, el efecto visual del tamaño es más impactante debido a la ilusión lunar (comparación visual con objetos terrestres cercanos).

debido a la ilusión lunar (comparación visual con objetos terrestres cercanos). Consulta el pronóstico del tiempo: un cielo despejado es esencial para una buena observación.

Otros fenómenos astronómicos simultáneos

Octubre reúne varios eventos interesantes para entusiastas del cielo. Además de la superluna, se espera la lluvia de estrellas Oriónidas, cuyo pico se dará entre el 21 y 22 de octubre. También habrá cometas visibles, ocultaciones de estrellas por la Luna y conjunciones planetarias. Muchas de estas manifestaciones podrán observarse sin instrumentos sofisticados, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.