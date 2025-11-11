Google instalará en Puebla laboratorio de inteligencia artificial

PUEBLA, Pue., (apro).- En enero de 2026, Google iniciará la instalación en Puebla de su laboratorio de Inteligencia Artificial, el primero que operará en México, anunció Celina Peña Guzmán, secretaria de Ciencia y Tecnología del Estado.

La funcionaria informó que Manuel Tierno, gerente comercial de Google Cloud, ya confirmó este proyecto durante el evento de Tech Capital, aunque hasta ahora no se ha precisado el monto de inversión, ni el lugar en el que se ubicará este laboratorio.

No obstante, Peña Guzmán consideró que es muy probable que este proyecto sea uno de los primeros en confirmarse como parte del Polo de Desarrollo para el Bienestar del municipio de San José Chiapa que promueve el gobierno federal.

En tanto que José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, informó que ya se están invirtiendo 600 millones de pesos en la instalación de una subestación eléctrica en esa zona para hacer posible la llegada de empresas nacionales e internacionales.

Esta planta, precisó, quedará lista para febrero del próximo año y generará 60 megavotamperios que es una capacidad suficiente para que se instalen en esa zona industrias que requieren de un alto consumo de energía eléctrica.