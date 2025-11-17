X introduce Chat, su mensajería encriptada que permite hacer videollamadas y enviar mensajes

MADRID (Portaltic/EP) - X saltó a la mensajería encriptada con Chat, la evolución de los mensajes directos que permite hacer videollamadas, compartir archivos, editar y deshacer el envío de los mensajes.

Chat es la nueva mensajería de la red social X, que utiliza la encriptación de extremo a extremo para proteger el contenido de las conversaciones de los usuarios, incluidos los mensajes, los enlaces, los archivos nultimedia, los documentos y las reacciones que compartan los usuarios.

La encriptación no incluye los metadatos relacionados con los mensajes, es decir, datos como el destinatario o la hora y la fecha de creación, que X recogerá en un registro sobre las comunicaciones que se hacen, como explica en su página de Soporte.

Los mensajes ofrecen más opciones aparte de enviar y recibir: se pueden editar y eliminar, y enviar como mensajes temporales, para que desaparezcan de manera automática tras el tiempo establecidos. Además de las conversaciones en texto, admite las llamadas y videollamadas.

A nivel de privacidad, esta mensajería encriptada permite bloquear por completo la realización de capturas de pantalla, y en caso de permitirlas, se puede habilitar el envío de notificaciones cada vez que alguien hace una, indicando también el nombre del usuario.

Esta nueva versión de la mensajería en X crea una clave pública y otra privada cuando se accede a ella por primera vez. El usuario tiene que establecer un PIN --que se almacena en el dispositivo-- para que la clave privada se guarde de manera segura en la infraestructura de la red social.

Dentro, está disponible Grok, el asistente de inteligencia artificial de la compañía, que puede utilizarse para editar imágenes o hacerle alguna pregunta sobre los mensajes. En este caso, el contenido que se facilite a Grok perderá la encriptación.

La mensajería encriptada está ya disponible en la aplicación de X en iOS y en la web, y llegará a Android próximamente, como ha informado la compañía en un nuevo perfil de Chat en X. Los mensajes directos antiguos seguirán estando disponibles en una bandeja de entrada unificada.