Meta gana un caso histórico antimonopolio y no tendrá que separarse de WhatsApp ni de Instagram. Foto: AP

SAN FRANCISCO (AP).- Meta ha superado un desafío existencial para su negocio que podría haber obligado al gigante tecnológico a separar Instagram y WhatsApp después de que un juez dictaminara que la compañía no tiene el monopolio de las redes sociales.

El juez federal de distrito James Boasberg emitió su fallo el martes, tras la conclusión del histórico juicio antimonopolio a finales de mayo. Su decisión se suma a dos fallos separados que calificaron a Google como un monopolio ilegal tanto en búsquedas como en publicidad online, lo que supone otro duro golpe regulatorio para la industria tecnológica, que durante años disfrutó de un crecimiento prácticamente desenfrenado.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) “sigue insistiendo en que Meta compite con los mismos rivales de siempre, que ostenta un monopolio entre ese reducido grupo y que lo mantuvo mediante adquisiciones anticompetitivas”, escribió Boasberg en su fallo.

“Sin embargo, independientemente de si Meta gozó o no de poder monopólico en el pasado, la agencia debe demostrar que lo sigue ostentando en la actualidad. El veredicto del Tribunal hoy determina que la FTC no lo ha hecho”.

La FTC argumentó que Meta ha mantenido un monopolio al seguir la estrategia del director ejecutivo Mark Zuckerberg, “expresada en 2008: 'Es mejor comprar que competir'. Fiel a esa máxima, Facebook ha rastreado sistemáticamente a los rivales potenciales y ha adquirido empresas que consideraba serias amenazas competitivas”.

Durante su testimonio en abril, Zuckerberg refutó la afirmación de la FTC de que Facebook compró Instagram para neutralizar una amenaza. En su interrogatorio, el abogado de la FTC, Daniel Matheson, mencionó repetidamente correos electrónicos —muchos de ellos con más de una década de antigüedad— escritos por Zuckerberg y sus asociados antes y después de la adquisición de Instagram.

Aunque reconoce la existencia de los documentos, Zuckerberg a menudo ha tratado de restar importancia a su contenido, diciendo que los escribió en las primeras etapas de la consideración de la adquisición y que lo que escribió en ese momento no reflejaba la totalidad de su interés en la empresa.

La denuncia de la FTC afirma que Facebook también implementó políticas diseñadas para dificultar la entrada al mercado de rivales más pequeños y “neutralizar las amenazas competitivas percibidas”, justo cuando el mundo desviaba su atención de las computadoras de escritorio a los dispositivos móviles.

El panorama de las redes sociales ha cambiado tanto desde que la FTC presentó su demanda en 2020, escribió Boasberg, que cada vez que el tribunal examinaba las aplicaciones y la competencia de Meta, estas cambiaban. Dos dictámenes para desestimar el caso —presentados en 2021 y 2022— ni siquiera mencionaron la popular plataforma de videos sociales TikTok. Hoy en día, TikTok «ocupa un lugar central como el rival más feroz de Meta».

Citando al filósofo griego Heráclito, que dijo que “nadie puede bañarse dos veces en el mismo río”, Boasberg afirmó que lo mismo ocurre en el mundo online de las redes sociales.

“El panorama que existía hace tan solo cinco años, cuando la Comisión Federal de Comercio presentó esta demanda antimonopolio, ha cambiado notablemente. Si bien en algún momento pudo haber tenido sentido dividir las aplicaciones en mercados separados de redes sociales y medios sociales, esa barrera se ha derrumbado desde entonces”, escribió.

Facebook compró Instagram —por aquel entonces una modesta aplicación para compartir fotos sin anuncios y con un pequeño grupo de seguidores— en 2012. El precio de compra de 1 mil millones de dólares en efectivo y acciones fue asombroso en aquel momento, aunque el valor del acuerdo cayó a 750 millones de dólares después de que el precio de las acciones de Facebook bajara tras su oferta pública inicial en mayo de 2012.

Instagram fue la primera empresa que Facebook compró y mantuvo como una aplicación independiente. Hasta entonces, Facebook era conocido por sus adquisiciones de menor envergadura, un tipo de acuerdo común en Silicon Valley en el que una empresa compra una startup para contratar a sus empleados más talentosos y luego cierra la empresa adquirida. Dos años después, repitió la estrategia con la aplicación de mensajería WhatsApp, que compró por 22 mil millones de dólares.

WhatsApp e Instagram ayudaron a Facebook a trasladar su negocio de los ordenadores de escritorio a los dispositivos móviles y a mantener su popularidad entre las generaciones más jóvenes frente a la aparición de rivales como Snapchat (que también intentó comprar, sin éxito) y TikTok. Sin embargo, la FTC tiene una definición estricta del mercado competitivo de Meta, excluyendo a empresas como TikTok, YouTube y el servicio de mensajería de Apple de la categoría de rivales de Instagram y WhatsApp.

Meta no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.