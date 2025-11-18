Roblox refuerza controles de seguridad y agrupa a usuarios más jóvenes en chats basados en su edad

(AP).- Roblox está reforzando su sistema de verificación de edad para los usuarios que deseen enviar mensajes privados a otros jugadores e implementando chats basados ??en la edad para que niños, adolescentes y adultos solo puedan enviar mensajes a personas de su misma edad.

Estas medidas se producen en un momento en que la popular plataforma de juegos sigue enfrentando críticas y demandas por la seguridad infantil y un número creciente de estados y países están implementando leyes de verificación de edad.

La compañía ya había anunciado en julio la herramienta de estimación de edad, proporcionada por la empresa Persona. Esta herramienta requiere que los jugadores se graben un video selfie para calcular su edad. Roblox afirma que los videos se eliminan una vez procesada la verificación de edad. No es necesario enviar un escaneo facial para usar la plataforma, solo para chatear con otros usuarios.

Roblox no permite que los niños menores de 13 años chateen con otros usuarios fuera de los juegos a menos que tengan permiso explícito de sus padres; y, a diferencia de otras plataformas, no encripta las conversaciones de chat privadas, por lo que no puede supervisarlas ni moderarlas.

Aunque algunos expertos han expresado cautela sobre la fiabilidad de las herramientas de estimación de la edad facial, Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox, afirmó que entre los cinco y los veinticinco años aproximadamente, el sistema puede estimar con precisión la edad de una persona con un margen de error de uno o dos años.

“Pero claro, siempre hay personas que pueden estar muy por encima de la curva normal tradicional. Y en esos casos, si no está de acuerdo con la estimación que se obtiene, puede proporcionar una identificación o utilizar el consentimiento de los padres para corregirla”, dijo.

Una vez que los usuarios superen los controles de edad, se les asignará a grupos de edad que van desde menores de nueve años, de nueve a doce, de trece a quince, de dieciséis a diecisiete, de dieciocho a veinte y mayores de veintiún años. A continuación, los usuarios podrán chatear con su grupo de edad o con grupos de edad similares, según su edad y el tipo de chat.

Roblox anunció que comenzará a implementar controles de edad en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos durante la primera semana de diciembre, y en el resto del mundo a principios de enero.

Cada vez más empresas tecnológicas están implementando sistemas de verificación para cumplir con las regulaciones o contrarrestar las críticas que las acusan de no proteger a los menores. Entre ellas se encuentra Google, que recientemente comenzó a probar un nuevo sistema de verificación de edad para YouTube que utiliza inteligencia artificial para diferenciar entre adultos y menores según su historial de visualización. Instagram también está probando un sistema de IA para determinar si los niños mienten sobre su edad.