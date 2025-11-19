Nueva inyecciÃ³n inglesa frena el avance del Huntington

Primer fÃ¡rmaco que modifica el curso de la enfermedad de Huntington: AMT-130.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Investigadores del Reino Unido presentaron resultados preliminares de una nueva inyecciÃ³n genÃ©tica diseÃ±ada para ralentizar la progresiÃ³n de la enfermedad de Huntington (EH). El tratamiento, conocido como AMT-130 y desarrollado por uniQure en colaboraciÃ³n con el University College London (UCL) y centros clÃ­nicos britÃ¡nicos, mostrÃ³ una reducciÃ³n aproximada del 75% en la progresiÃ³n de la enfermedad despuÃ©s de 36 meses en el grupo que recibiÃ³ la dosis alta, segÃºn reportes institucionales y cientÃ­ficos difundidos en septiembre y octubre de 2025.

AMT-130 es una terapia administrada mediante una Ãºnica inyecciÃ³n intracerebral en una cirugÃ­a prolongada. La intervenciÃ³n introduce material genÃ©tico que reduce la producciÃ³n de la proteÃ­na huntingtina, cuya forma mutada genera el daÃ±o neurodegenerativo caracterÃ­stico de la EH. Documentos de UCL y NIHR indican que la tÃ©cnica busca un efecto sostenido sin necesidad de administraciones repetidas.

Desarrollo del tratamiento y sus primeros resultados

Antes de conocerse el alcance regulatorio del proyecto, los investigadores detallaron los elementos centrales del estudio clÃ­nico y los indicadores que mostraron cambios tras la administraciÃ³n de la inyecciÃ³n:

AMT-130 utiliza un vector viral para reducir la producciÃ³n de huntingtina mutada.

La aplicaciÃ³n requiere una intervenciÃ³n quirÃºrgica intracerebral de una sola dosis.

El anÃ¡lisis a 36 meses mostrÃ³ una ralentizaciÃ³n del 75% en la progresiÃ³n clÃ­nica en el grupo de dosis alta.

Se registraron niveles mÃ¡s bajos de neurofilamento ligero en lÃ­quido cefalorraquÃ­deo.

El perfil de seguridad fue reportado como tolerable en esta fase del estudio.

PrÃ³ximos pasos y evaluaciÃ³n internacional

Los equipos cientÃ­ficos y las autoridades regulatorias anticiparon las fases siguientes del proceso, incluidas solicitudes formales de aprobaciÃ³n y la posible expansiÃ³n global:

La empresa desarrolladora planea presentar solicitud de aprobaciÃ³n acelerada ante la FDA en 2026.

Centros britÃ¡nicos preparan seguimiento ampliado con mayor nÃºmero de participantes.

Autoridades europeas y britÃ¡nicas recibirÃ¡n la documentaciÃ³n una vez procesados los datos finales.

No hay ensayos activos reportados en LatinoamÃ©rica para esta terapia.

La disponibilidad dependerÃ¡ de infraestructura especializada para cirugÃ­a cerebral compleja.

Resultados del estudio clÃ­nico

Los datos corresponden a un estudio de fase I/II con 29 personas diagnosticadas con la enfermedad. Doce participantes recibieron la dosis alta y completaron el seguimiento de 36 meses. En este grupo, la progresiÃ³n clÃ­nica se redujo de manera significativa en comparaciÃ³n con un grupo externo de observaciÃ³n.

Los investigadores tambiÃ©n reportaron disminuciÃ³n en los niveles de neurofilamento ligero en lÃ­quido cefalorraquÃ­deo, biomarcador asociado a daÃ±o neuronal. La profesora Sarah Tabrizi, integrante del equipo de UCL, declarÃ³ que los resultados mostraron efectos estadÃ­sticamente significativos en esta etapa inicial del estudio. SegÃºn reportes del NIHR, el perfil de seguridad observado fue tolerable para los participantes evaluados.

QuÃ© es la enfermedad de Huntington

La enfermedad de Huntington es un trastorno hereditario causado por una mutaciÃ³n en el gen HTT, que conduce a la producciÃ³n de una forma tÃ³xica de la proteÃ­na huntingtina. La transmisiÃ³n es autosÃ³mica dominante, por lo que cada hijo de una persona afectada tiene una probabilidad del 50% de heredar la mutaciÃ³n.

Los sÃ­ntomas suelen aparecer en la adultez e incluyen alteraciones motoras, deterioro cognitivo y cambios conductuales. Actualmente no existe un tratamiento aprobado que modifique de forma concluyente la progresiÃ³n de la enfermedad. En el Reino Unido, las asociaciones especializadas estiman una poblaciÃ³n de aproximadamente 8 000 personas con la condiciÃ³n.

Alcances y cautelas

Especialistas del University of Cambridge seÃ±alaron que los resultados deben interpretarse con prudencia debido al tamaÃ±o limitado de la muestra y a la necesidad de confirmar los hallazgos en estudios mÃ¡s amplios. El procedimiento, basado en cirugÃ­a cerebral de alta complejidad, tambiÃ©n implica retos para su futura implementaciÃ³n en sistemas de salud.

De acuerdo con UCL, el desarrollador prevÃ© solicitar aprobaciÃ³n acelerada ante autoridades regulatorias de Estados Unidos en 2026 y, posteriormente, iniciar trÃ¡mites en Europa y Reino Unido.