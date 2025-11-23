Cómo compartir archivos entre iPhone y Android usando Quick Share y AirDrop

MADRID (Portaltic/EP) - Compartir archivos entre 'smartphones' es una función recurrente en el día a día de los usuarios, ya sea para enviar a los amigos sus imágenes favoritas de unas vacaciones o para recibir documentos de trabajo o cualquier otro tipo de material que se quiera transferir a otro dispositivo.

En este sentido, aunque compartir archivos entre dispositivos con un mismo sistema operativo siempre ha sido un procedimiento sencillo, con opciones como el sistema Quick Share para dispositivos Android y AirDrop para equipos de Apple, el proceso se complicaba a la hora de transferir documentos entre 'smartphones' con distinto 'software'.

Concretamente, para compartir archivos entre 'smartphones' Android e iPhone, los usuarios tienen que recurrir a métodos como una conexión por cable entre ambos dispositivos o hacer uso de aplicaciones de terceros como puede ser Android Switch. En el caso de querer transferir, por ejemplo, fotografías, también es una opción la nube, con servicios como Google Fotos.

Sin embargo, todo ello requiere la instalación de aplicaciones, la suscripción a servicios o procesos más laboriosos. Por tanto, frente a estas dificultades, Google ha dado un paso para eliminar la barrera del sistema operativo entre sus 'smartphones' Google Pixel y los iPhone de Apple.

Concretamente, anunció el viernes la compatibilidad de Quick Share con AirDrop de Apple para que los usuarios de 'smartphones' con sistemas operativos distintos puedan compartir archivos de manera inalámbrica.

Por el momento, esta función se ha comenzado a implementar en los últimos dispositivos buque insignia del gigante tecnológico, la serie Pixel 10, aunque se ampliará a más dispositivos Android, que podrán intercambiar fotos y archivos con otros usuarios de iPhone de forma sencilla.

TRANSFERIR ARCHIVOS DE ANDROID A IPHONE

Así, el primer paso para iniciar esta transferencia de archivos sería abrir la herramienta de Quick Share desde el panel de accesos rápidos del 'smartphone' Google Pixel. Tras ello, se deberá acceder a la pestaña de 'Enviar' y, en el apartado de seleccionar los archivos, pulsar en el botón 'Seleccionar'.

Entonces, se abrirá una pantalla para acceder a los documentos almacenados en el dispositivo, incluidas las imágenes, audio, vídeos o documentos, así como un acceso rápido a Drive, Google Fotos y archivos recientes. Entre todas estas opciones, se deberán escoger los archivos en cuestión que se deseen enviar.

Al mismo tiempo, hay que asegurarse de que el dispositivo iPhone al que se van a enviar los archivos disponga de su conexión AirDrop activada y visible para 'Todos'. Algo que se puede comprobar desde el acceso rápido a la configuración de AirDrop, deslizando la pantalla hacia abajo desde la esquina superior derecha.

Una vez seleccionado el material que se desea enviar desde el 'smartphone' Pixel y garantizada la conexión de AirDrop en el iPhone, bastará con esperar a que aparezca el dispositivo iPhone en el apartado de 'dispositivos cercanos' de Quick Share.

Finalmente, se deberá pulsar en el icono del iPhone al que se desean enviar los archivos para comenzar la transferencia. Por su parte, el dispositivo iPhone deberá aceptar la transferencia pulsando el botón 'Aceptar' en la notificación emergente de AirDrop, que aparece en la parte superior de la pantalla.

Una vez completado el proceso, los documentos o imágenes enviados desde el Google Pixel se mostrarán automáticamente en la pantalla del iPhone, quedando almacenados en el 'smartphone' automáticamente.

TRANSFERIR ARCHIVOS DE IPHONE A ANDROID

La transferencia de archivos en el caso contrario, es decir, de un iPhone a un Google Pixel 10, es muy parecida al proceso recién explicado. Para comenzar, se deberá abrir el archivo que se quiera enviar, ya sea una fotografía o un vídeo en la aplicación de Fotos o un documento desde la carpeta de archivos.

Seguidamente, habrá que pulsar en el icono de enviar situado en la esquina inferior izquierda y, entre las opciones disponibles, seleccionar la opción de AirDrop. Mientras, en el dispositivo Google Pixel 10, Quick Share deberá estar abierto en la pestaña de 'Recibir'.

Una vez todo esté preparado, aparecerá el dispositivo Google Pixel entre los 'smartphones' disponibles para el envío desde el iPhone. Así, se deberá clicar en dicho dispositivo para comenzar el envío de los archivos.

Esta transferencia aparecerá en el apartado 'Compartiendo contigo' de Quick Share en el móvil Pixel y, para finalizarla, bastará con pulsar en el botón de 'Aceptar'. Con todo, se descargará el archivo en el dispositivo de Google, donde quedará almacenado.