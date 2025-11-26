¿Te robaron tu celular Android? Activa estos ajustes de seguridad en tu cuenta de Google

Desde otro dispositivo puedes acceder a “Buscar mi dispositivo” para localizar, bloquear o borrar tu Android.. Foto: Canva/ Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Cuando un teléfono Android es robado, el riesgo no se limita a la pérdida del dispositivo. El acceso a la cuenta de Google vinculada puede abrir la puerta a servicios personales, aplicaciones, correos y archivos. Por ello, los pasos inmediatos de seguridad se concentran en la cuenta y en las herramientas de gestión remota que ofrece Google.

Activa “Buscar mi dispositivo” para localizar, bloquear o borrar tu Android

Los usuarios con un teléfono Android asociado a una cuenta de Google pueden usar la función Buscar mi dispositivo para administrar el equipo de manera remota. Esta herramienta permite localizar el terminal, hacerlo sonar, bloquearlo o borrar su contenido.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Para acceder a esta función desde otro equipo se requiere iniciar sesión en la cuenta de Google, entrar a la sección de seguridad y abrir el apartado de dispositivos vinculados. Desde ahí es posible seleccionar el teléfono robado y elegir entre bloquearlo, cerrar la sesión o borrar los datos almacenados.

Si el dispositivo no aparece, se puede impedir su acceso cambiando la contraseña principal de la cuenta.

Cambia la contraseña de tu cuenta Google y revisa accesos recientes

Una medida inmediata tras el robo consiste en modificar la contraseña de la cuenta Google. Esto corta la conexión del dispositivo a datos nuevos y evita que terceros mantengan acceso a servicios como correo, fotos o gestión de archivos.

Después del cambio, es posible revisar la actividad reciente en la cuenta para identificar accesos desconocidos. De igual manera, la sección de dispositivos conectados permite cerrar sesión en equipos que no se reconozcan como propios.

Habilita la verificación en dos pasos para proteger el acceso a tu cuenta

Otro paso recomendado es activar la verificación en dos pasos. Esta opción añade una capa adicional de seguridad que solicita un código o confirmación extra para iniciar sesión desde cualquier equipo nuevo.

Además, se recomienda verificar que el número de recuperación o el correo alternativo estén actualizados. También es útil revisar qué aplicaciones y servicios tienen permisos sobre la cuenta y retirar aquellos que no se identifiquen.

Reporta el robo del dispositivo y bloquea la línea telefónica

Una vez que se asegura la cuenta, es conveniente contactar al proveedor de servicios móviles para bloquear la tarjeta SIM o eSIM y evitar su uso. Si el usuario conservaba el código IMEI del teléfono, puede proporcionarlo a la autoridad correspondiente al presentar el reporte del robo.

En caso de que el dispositivo tuviera aplicaciones bancarias o de pago, es importante revisar los movimientos recientes. También es recomendable cambiar las contraseñas de las plataformas asociadas para limitar cualquier acceso.

Revisión previa: cómo prepararse antes de un posible robo

Google recomienda tener activada la función Buscar mi dispositivo antes de cualquier incidente. La empresa también recomienda contar con un bloqueo de pantalla seguro, mantener anotado el número de serie o IMEI y realizar copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de información en caso de que el teléfono no pueda recuperarse.

Información oficial relacionada

De acuerdo con la documentación de soporte de Google en sus secciones dedicadas a dispositivos perdidos, cuentas comprometidas y administración de seguridad, los pasos para localizar, borrar o proteger un dispositivo Android están disponibles para todos los usuarios con una cuenta activa y un equipo registrado.