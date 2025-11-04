WhatsApp tiene nueva app para Apple Watch: mensajes, llamadas y mensajes de voz sin usar el iPhone

MADRID (Portaltic/EP).- WhatsApp ya está disponible para Apple Watch con una nueva aplicación que permitirá a los usuarios de este reloj inteligente usar el servicio de mensajería sin tener que utilizar el iPhone.

La aplicación de WhatsApp para Apple Watch permite leer y responder mensajes desde la muñeca, pero también ver las notificaciones de llamadas, grabar y enviar mensajes de voz y reaccionar con emojis a los mensajes.

A ello se suma la posibilidad de ver imágenes y stickers, y acceder al historial de conversaciones en la pantalla del reloj. Todo ello sin tener que usar el iPhone, como informó la compañía tecnológica este martes en una nota de prensa.

WhatsApp, además, recordó que las conversaciones y las llamadas están protegidas con encriptación de extremo a extremo.

La nueva aplicación está disponible para los relojes de Apple desde Apple Watch Series 4 que tengan instalado el sistema watchOS 10 o una versión posterior.