Arqueólogos descubren una sección intacta del antiguo muro de Jerusalén de la época de Janucá. Foto: AP/Leo Correa

JERUSALÉN (AP).- Los arqueólogos terminaron de descubrir los restos continuos más largos de un antiguo muro que rodeaba Jerusalén, incluida posible evidencia de un cese del fuego de 2 mil 100 años de antigüedad entre reinos en guerra.

Los arqueólogos terminaron de excavar la parte más completa jamás descubierta de los cimientos de los muros que rodeaban Jerusalén durante la época del Reino Hasmoneo, cuando tuvo lugar la historia de Janucá.

En hebreo, Janucá significa “dedicación” y la festividad conmemora la rededicación del Templo de Jerusalén en el siglo II a. C., después de que un pequeño grupo de combatientes judíos lo liberara de las fuerzas extranjeras que lo ocupaban y del Reino Hasmoneo que le siguió.

Los judíos celebran la festividad de ocho días, que este año comienza el 14 de diciembre, con el ritual de encender una vela cada noche, en honor a la pequeña reserva de aceite ritualmente puro que encontraron en el templo y que duró ocho noches en lugar de solo una. Muchos también comen alimentos fritos como panqueques de papa, llamados latkes, para conmemorar este aceite milagrosamente duradero.

Los cimientos del muro asmoneo, cuya excavación finalizó la semana pasada en Jerusalén, probablemente fueron construidos unas décadas después de la historia de Janucá por los mismos gobernantes. Mide casi 50 metros de largo, aproximadamente la mitad de la longitud de un campo de futbol, ??y unos 5 metros de ancho. Sostenía muros que, según estimaciones y algunos escritos históricos, eran más altos que los muros actuales que rodean la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Gran parte de las murallas actuales que rodean la Ciudad Vieja de Jerusalén datan de cientos de años atrás, de la era otomana.

Las murallas asmoneas rodeaban un área mucho mayor que la actual Ciudad Vieja de Jerusalén, con 60 torres de vigilancia a lo largo de la muralla que, según escritos antiguos, superaban los 10 metros de altura. La parte recientemente descubierta es una de las secciones más largas que se han encontrado intactas desde los cimientos de las murallas asmoneas.

Muro de separación y alto el fuego

Uno de los aspectos más interesantes de la base fue que el muro que está sobre ella parece haber sido desmantelado de manera intencional y uniforme hasta alcanzar una altura uniforme, no destruido caóticamente por los estragos del tiempo o la guerra, dijo el Dr. Amit Re'em, uno de los arqueólogos principales del proyecto de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

Los expertos se preguntaban por qué un dirigente derribaría un muro de seguridad perfectamente funcional en una zona que estaba constantemente amenazada por una invasión.

En 132 o 133 a.C., el rey helenístico Antíoco VII, heredero de Antíoco IV de la historia de Janucá, sitió Jerusalén y el reino de Judea, según el antiguo historiador judío Flavio Josefo.

Ante la lucha del ejército judío, el rey judío Juan Hircano I decidió llegar a un acuerdo con Antíoco. Saqueó la tumba del rey David por 3.000 talentos de plata y ofreció 500 rehenes, entre ellos su propio hermano, según los escritos de Josefo.

“Antíoco Sidetes (el Séptimo) llegó a un acuerdo de alto el fuego con Juan Hircano, diciendo: si quieres que retire mi ejército, tú mismo, el rey judío, debes arrasar la fortificación asmonea que tú y tu padre construyeron”, declaró Reem el lunes. Los escritos de Josefo afirman que, tras aceptar Antíoco el acuerdo con Hircano, “derribaron las murallas que rodeaban la ciudad”.

“Simplemente creemos que encontramos la prueba arqueológica de ello, por lo que es bastante sorprendente, la arqueología y las historias antiguas se combinan, esta es la magia de Jerusalén”, dijo Re'em.

Otra hipótesis que plantea Reem es que el rey Herodes construyó su palacio sobre los cimientos de la muralla asmonea, durante su reinado en el siglo I a.C., como un claro mensaje de su soberanía sobre la Jerusalén judía.

A otros arqueólogos les intrigaba por qué esta sección de la muralla asmonea parece haber sido desmantelada.

Orit Peleg-Barkat, jefa de arqueología clásica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, cree que probablemente tuvo más que ver con el palacio del rey Herodes que con el acuerdo de alto el fuego con Antíoco.

Otras secciones de la muralla asmonea descubiertas en otras partes de Jerusalén no fueron desmanteladas, por lo que podría haber sido solo una sección la que se desmanteló, posiblemente para sentar las bases del palacio de Herodes, explicó Peleg-Barkat. Es improbable que Jerusalén quedara desprotegida sin muros de seguridad durante más de un siglo, añadió.

Muro bajo una prisión

La sección actual del muro se descubrió bajo un ala abandonada del edificio conocido como Kishleh, construido en 1830 como base militar. El ala fue utilizada como prisión, incluso por los británicos hasta la década de 1940, y las paredes estaban cubiertas de grafitis grabados por los presos en inglés, hebreo y árabe. Los restos de las rejas de hierro de las celdas aún son visibles en el techo.

La policía israelí sigue utilizando la mayor parte del edificio, pero un ala fue abandonada y posteriormente trasladada al Museo de la Torre de David. Los arqueólogos comenzaron a excavar esta ala del Kishleh en 1999, pero la violencia en Jerusalén durante la Segunda Intifada, que comenzó en el año 2000, detuvo las excavaciones hasta hace dos años.

Durante los últimos dos años, los arqueólogos retiraron manualmente de la sala el equivalente a dos piscinas olímpicas de tierra y escombros. Las excavaciones revelaron lo que creen que son fosas de tinte de la Edad Media, probablemente para teñir telas, y la sección larga de los cimientos del muro asmoneo.

En los próximos años, el Museo de la Torre de David instalará un suelo de cristal flotante sobre las ruinas y utilizará la sala como una de sus nuevas galerías en el Ala Schulich de Arqueología, Arte e Innovación. Se prevé que las renovaciones de esta sección duren al menos dos años, una vez concluida la excavación arqueológica.