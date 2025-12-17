Google prueba agente de productividad que conecta Gmail, calendario y Drive para informes matutinos

MADRID (Portaltic/EP) - Google comenzó a probar un nuevo agente de productividad llamado CC que, impulsado por la inteligencia artificial (IA) de Gemini, está pensado para conectar Gmail, el calendario y Drive de cara a recopilar datos relevantes para ofrecer un resumen informativo personalizado cada mañana de 'Tu día por delante'.

La compañía pretende ofrecer una nueva experiencia que facilite el día a día de los usuarios a la hora de organizar sus tareas y compromisos tanto laborales como personales, de cara a facilitar impulsar su productividad diaria más fácilmente.

En este sentido, lanzó un nuevo agente experimental CC que revisa los correos, el calendario y los documentos de las cuentas de Google de los usuarios para generar un informe titulado 'Tu día por delante' que se enviará cada mañana.

Según ha detallado la compañía en un comunicado, este agente CC se ha comenzado a probar como un nuevo experimento de Google Labs y está impulsado por las capacidades de IA de Gemini. De esta forma, es capaz de conectar y analizar los contenidos de Gmail, Google Calendar y Drive, para comprender el día a día de los usuarios y resumirlo en el informe.

Como resultado, el informe sintetizará las tareas claves para el día en cuestión, detallando la agenda y las actualizaciones en un resumen claro y conciso. De esta manera, ayudará a los usuarios a saber qué tienen que hacer en cada momento, ya sea para recordar pagar una factura como para estar preparado para una cita médica.

Además de todo ello, Google ha especificado que el agente CC también puede generar borradores de correo electrónico para responder de forma más rápida, así como preparar enlaces de calendario para "cuando sea necesario actuar rápidamente".

La tecnológica ha subrayado igualmente que el agente CC aprende del usuario a medida que se utiliza y se puede guiar para que responda o envíe correos directamente, a partir de respuestas personalizadas. También puede recordar ideas o estar pendiente de tareas que no se quieran olvidar.

Con todo ello, el agente CC se ha lanzado en acceso anticipado como parte de Google Labs para usuarios mayores de edad con cuenta de Google suscritas a Google AI Ultra en Estados Unidos y Canadá, que deberán unirse a la lista de espera en el sitio web oficial.