Instagram, ahora también en el televisor para ver los reels con amigos

MADRID (Portaltic/EP).- Instagram ha lanzado una nueva aplicación para Fire TV con la que permite llevar a una pantalla más grande los 'reels' de esta red social para verlos con los amigos o en familia.

Instragram para TV es una nueva aplicación que busca incentivar el visionado de videos cortos en una pantalla más grande y con amigos, como una alternativa a la experiencia individual en la pantalla del móvil.

Está disponible por el momento solo para Fire TV de Amazon, en una prueba que Meta ha iniciado en Estados Unidos este martes, como informa en un comunicado compartido en su blog de noticias. La intención es llevarlo a más mercados en un futuro.

En un primer momento, los usuarios verán que los 'reels' aparecen agrupados por canales según sus intereses, y cuando quieran uno en concreto, este se reproducirá automáticamente y con sonido.

Esta aplicación se puede descargar directamente de la App Store de Amazon. Los usuarios pueden vincular hasta cinco cuentas diferentes de Instagram, e incluso crear en el momento una cuenta separada solo para usar en Instagram para TV.

La compañía pretende ampliar también las funciones que ofrece, entre las que cita usar el 'smartphone' como si fuera un mando a distancia para navegar por la interfaz, compartir los 'feeds' con amigos y facilitar la forma de ponerse al día con los creadores de contenido favoritos.

¡Desde Instagram han subrayado que al tratarse de una experiencia grupal y familiar, los 'reels' que se muestran en la prueba tienen todos una clasificación PG-13, la misma que guía los contenidos de las cuentas para adolescentes. Asimismo, se mantienen las limitaciones y los controles parentales para los adolescentes.