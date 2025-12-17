WhatsApp: configura tu privacidad para limitar quién ve tu información y tu número

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— WhatsApp mantiene el número telefónico como identificador principal de cada cuenta y lo muestra en todas las conversaciones individuales, incluso cuando el usuario no está agregado como contacto. La plataforma señala que el número es la base de la infraestructura que permite la comunicación dentro de la aplicación, por lo que no ofrece un ajuste que lo oculte en chats con desconocidos.

Las políticas de funcionamiento de WhatsApp explican que, al iniciar una conversación o recibir un mensaje, el usuario siempre puede ver el número de la otra persona. Este comportamiento se mantiene en dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. La aplicación no integra una herramienta que permita ocultar el número en conversaciones directas ni en la mayoría de los grupos.

Opciones actuales para limitar la visibilidad de la información personal

Aunque el número no puede ocultarse, WhatsApp sí permite modificar la visibilidad de elementos como la foto de perfil, la información breve del estado y la última hora de conexión. Estas herramientas están disponibles en la sección de privacidad dentro de la configuración de la cuenta.

Entre los ajustes disponibles se encuentran:

Última hora de conexión : el usuario puede elegir mostrarla a todos, solo a sus contactos o a nadie.

: el usuario puede elegir mostrarla a todos, solo a sus contactos o a nadie. Foto de perfil : se puede limitar a contactos, ocultarla a algunos de ellos o hacerla invisible para todos.

: se puede limitar a contactos, ocultarla a algunos de ellos o hacerla invisible para todos. Info o estado breve : el texto que acompaña el perfil también puede restringirse de forma personalizada.

: el texto que acompaña el perfil también puede restringirse de forma personalizada. Estados efímeros: la plataforma permite seleccionar qué contactos pueden ver las actualizaciones temporales.

Estos elementos forman parte de las herramientas que la aplicación ha integrado para reducir la exposición de datos personales que no afectan el funcionamiento básico de la mensajería.

Cómo funciona la visibilidad del número en comunidades

WhatsApp implementó un sistema de privacidad específico para comunidades, un espacio que agrupa varios grupos bajo una misma estructura. En este entorno, la aplicación limita la exposición del número telefónico a ciertos participantes.

Dentro de una comunidad, el número del usuario es visible únicamente para administradores, para personas que ya lo tienen guardado en su agenda y para usuarios con los que mantiene conversaciones activas. Los demás miembros no pueden visualizar el número completo. Esta función opera de forma automática al unirse a una comunidad.

La plataforma aclara que esta configuración no aplica a los chats individuales ni modifica la identificación del usuario en grupos convencionales. El objetivo es reducir la exposición del número en espacios con mayor cantidad de participantes que no necesariamente interactúan entre sí.

Alternativas utilizadas para proteger el número

Ante la imposibilidad de ocultar el número dentro de la propia aplicación, algunos usuarios recurren a estrategias externas para proteger sus datos. Una de ellas es el uso de números secundarios o líneas virtuales para registrar la cuenta. Este método permite mantener el número principal fuera de conversaciones con personas desconocidas.

Otra práctica consiste en no agregar el número del interlocutor a la agenda para limitar la visibilidad de ciertos elementos del perfil. Aunque esto no oculta el número, sí reduce la información adicional que la otra persona puede ver.

Estas alternativas no modifican la estructura interna de la plataforma, ya que WhatsApp continúa mostrando el número como identificador.

Desarrollo de funciones que podrían cambiar la exposición del número

Versiones preliminares de WhatsApp en fase de prueba han mostrado una función denominada nombre de usuario, que permitiría identificarse sin compartir directamente el número de teléfono. Esta característica aparece en versiones beta del sistema operativo iOS.

El sistema de nombre de usuario permitiría que otras personas encuentren una cuenta mediante un identificador alfanumérico, lo que reduciría la exposición del número en algunas interacciones. Hasta el momento, la función no está disponible de forma pública ni cuenta con un calendario oficial de lanzamiento.

WhatsApp no ha detallado cómo operará este sistema ni si reemplazará por completo la identificación basada en el número. Las pruebas continúan en desarrollo y pueden modificarse antes de su implementación final.

Lo que la aplicación no permite modificar

La plataforma no ofrece un modo de incógnito ni una herramienta que oculte de manera automática el número telefónico a desconocidos o a contactos que no fueron agregados. Todas las conversaciones individuales muestran el número del remitente y del destinatario. Esta estructura no cambia cuando el usuario administra sus ajustes de privacidad o limita la visibilidad de elementos adicionales del perfil.

La compañía sostiene que la arquitectura de la aplicación depende del número como dato esencial para habilitar la mensajería, por lo que la ocultación del mismo no se encuentra entre las opciones actuales.