Fraude de llamadas spam: por qué rechazar sin responder puede no ser la mejor opción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las llamadas no solicitadas, conocidas como spam telefónico, continúan como una de las principales quejas de usuarios de telefonía móvil y fija en distintos países. Ante este fenómeno, una práctica común entre los usuarios consiste en colgar de inmediato sin responder. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad y organismos de protección al consumidor han advertido que esta acción puede generar efectos contrarios a los esperados.

De acuerdo con autoridades reguladoras de telecomunicaciones y agencias de ciberseguridad, el simple acto de rechazar una llamada sin contestar puede confirmar a los sistemas automatizados que el número es activo, lo que incrementa la probabilidad de recibir nuevas llamadas no deseadas en el corto y mediano plazo.

Por qué colgar llamadas spam puede activar más intentos de contacto

Las llamadas spam suelen originarse en sistemas automatizados que marcan grandes volúmenes de números de forma secuencial o aleatoria. Estos sistemas registran distintos comportamientos del usuario, como contestar, rechazar o dejar sonar la llamada hasta el buzón de voz.

Especialistas en seguridad digital han señalado que cuando una llamada se corta de forma inmediata, el sistema puede interpretar que el número pertenece a una persona real y que se encuentra disponible. Esa información se almacena y, en algunos casos, se comparte o se revende a otras bases de datos utilizadas por centros de llamadas.

En contraste, cuando la llamada no recibe ninguna interacción, algunos sistemas clasifican el número como inactivo o con baja probabilidad de respuesta, lo que reduce su prioridad para futuros intentos.

El riesgo de contestar llamadas spam en silencio

Otra práctica frecuente entre los usuarios consiste en contestar llamadas desconocidas sin emitir sonido. Las autoridades han advertido que esta acción también puede representar un riesgo.

En esquemas conocidos como “robocalls inteligentes”, los sistemas esperan detectar una respuesta humana, incluso mínima, para transferir la llamada a un operador o activar una grabación fraudulenta. En algunos casos, el silencio prolongado puede llevar al sistema a mantener el número en su lista activa.

Además, organismos de protección al consumidor han alertado sobre modalidades de fraude en las que se graban fragmentos de voz para ser utilizados posteriormente en intentos de suplantación de identidad.

Qué recomiendan las autoridades ante llamadas no identificadas

Reguladores de telecomunicaciones y agencias de ciberseguridad han difundido una serie de recomendaciones para reducir la exposición a llamadas spam. Entre ellas se encuentra permitir que las llamadas de números desconocidos se dirijan directamente al buzón de voz, sin interacción alguna.

Otra medida recomendada es el uso de filtros antispam integrados en los sistemas operativos de los teléfonos móviles o proporcionados por los operadores de telefonía. Estas herramientas utilizan bases de datos actualizadas para identificar números asociados con llamadas no solicitadas.

Las autoridades también sugieren registrar los números en listas oficiales de exclusión publicitaria cuando estas se encuentren disponibles, así como reportar las llamadas sospechosas a los organismos correspondientes para su seguimiento.

Cómo operan las bases de datos de llamadas spam

Investigaciones sobre el funcionamiento de los centros de llamadas han documentado que muchas de estas operaciones dependen de bases de datos dinámicas. Los números que muestran interacción reciente suelen aumentar su valor comercial dentro de estas listas.

En algunos países, las autoridades han detectado que estas bases de datos se intercambian entre empresas sin autorización de los usuarios, lo que complica la reducción del problema. Por esta razón, los reguladores insisten en la importancia de limitar cualquier tipo de respuesta a números desconocidos.

El papel de las empresas de telefonía

Las empresas de telecomunicaciones han implementado medidas técnicas para combatir las llamadas spam, como el bloqueo automático de números reportados de forma recurrente y la verificación del origen de las llamadas.

No obstante, los reguladores han señalado que la participación del usuario sigue siendo un factor relevante. Evitar interacciones innecesarias con llamadas no identificadas forma parte de las estrategias recomendadas para disminuir la exposición a posibles fraudes telefónicos.