TikTok firma acuerdo para formar nueva unidad en EU con inversores, incluidos Oracle y Silver Lake

SAN FRANCISCO (AP).- TikTok firmó acuerdos con tres importantes inversores —Oracle, Silver Lake y MGX— para formar una nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos, lo que garantiza que la popular plataforma de videos sociales pueda seguir operando en Estados Unidos.

Se espera que el acuerdo se cierre el 22 de enero, según un memorando interno al que tuvo acceso The Associated Press. En la comunicación, el director ejecutivo Shou Zi Chew confirmó a los empleados que ByteDance y TikTok firmaron los acuerdos vinculantes con el consorcio.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles su continua dedicación y trabajo incansable. Sus esfuerzos nos mantienen operando al más alto nivel y garantizarán que TikTok siga creciendo y prosperando en Estados Unidos y en todo el mundo”, escribió Chew en el memorando a los empleados. “Con estos acuerdos en vigor, nuestro enfoque debe seguir siendo el mismo de siempre: en ofrecer resultados a nuestros usuarios, creadores, empresas y a la comunidad global de TikTok”.

La mitad de la nueva empresa conjunta estadunidense TikTok será propiedad de un grupo de inversores, entre ellos Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX, que poseerán una participación del 15 % cada uno. El 19,9 % de la nueva aplicación estará en manos de ByteDance, y el 30,1 % restante estará en manos de filiales de inversores existentes de ByteDance, según el memorando. El memorando no especifica quiénes son los demás inversores, y tanto TikTok como la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

La empresa estadunidense contará con una nueva junta directiva de siete miembros con mayoría estadunidense, según el memorando. También estará sujeta a condiciones que "protegen los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos".

Los datos de los usuarios estadunidenses se almacenarán localmente en un sistema gestionado por Oracle. El memorando indica que los usuarios estadounidenses seguirán disfrutando de la misma experiencia que hoy y que los anunciantes seguirán prestando servicios a audiencias globales sin que el acuerdo afecte a la experiencia.

El algoritmo de TikTok —el ingrediente secreto que impulsa su adictivo feed de videos— se reentrenará con datos de usuarios estadunidenses para "garantizar que el contenido esté libre de manipulación externa", según el memorando. La empresa estadunidense también supervisará la moderación y las políticas de contenido dentro del país.

Los funcionarios estadounidenses han advertido previamente que el algoritmo de ByteDance es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, que pueden usarlo para dar forma al contenido de la plataforma de una manera que sea difícil de detectar.

El algoritmo ha sido un tema central en el debate de seguridad sobre TikTok. China sostuvo anteriormente que el algoritmo debe permanecer bajo control chino por ley. Sin embargo, la regulación estadounidense, aprobada con apoyo bipartidista, establece que cualquier desinversión en TikTok debe implicar que la plataforma rompa sus vínculos, específicamente el algoritmo, con ByteDance.

El acuerdo marca el fin de años de incertidumbre sobre el futuro de la popular plataforma para compartir videos en Estados Unidos. Tras la aprobación por amplias mayorías bipartidistas en el Congreso, y la firma del presidente Joe Biden, de una ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos si no encontraba un nuevo propietario en lugar de la china ByteDance, la plataforma estaba a punto de cerrar sus puertas en enero de 2025, fecha límite establecida por la ley. Durante varias horas, así fue. Pero en su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en funcionamiento mientras su administración intenta alcanzar un acuerdo para la venta de la compañía.

Le siguieron tres órdenes ejecutivas más, mientras Trump, sin una base legal clara, continuaba extendiendo el plazo para un acuerdo con TikTok. La segunda fue en abril, cuando funcionarios de la Casa Blanca creían estar cerca de un acuerdo para escindir TikTok y convertirla en una nueva empresa con propiedad estadunidense, que fracasó después de que China se retirara tras el anuncio arancelario de Trump. La tercera llegó en junio, y luego otra en septiembre , que, según Trump, permitiría a TikTok continuar operando en Estados Unidos de una manera que satisfaga las preocupaciones de seguridad nacional.

TikTok tiene más de 170 millones de usuarios en EE. UU. Alrededor del 43% de los adultos estadunidenses menores de 30 años dicen que reciben noticias regularmente de TikTok, más que cualquier otra aplicación de redes sociales, incluidas YouTube, Facebook e Instagram, según un informe del Pew Research Center publicado este otoño.

Las acciones de Oracle subieron $9,07, o 5%, a $189,10 en operaciones fuera de horario.