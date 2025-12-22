La inteligencia occidental sospecha que Rusia desarrolla un arma contra satÃ©lites Starlink de Musk

Cohete Falcon 9 de SpaceX con la 25ta ronda de aproximadamente 60 satÃ©lites de banda ancha Starlink de Space X. Foto: AP

CIUDAD DE MÃ‰XICO Dos servicios de inteligencia de naciones de la OTAN sospechan que Rusia estÃ¡ desarrollando una nueva arma antisatÃ©lites para atacar la constelaciÃ³n Starlink de Elon Musk con nubes destructivas de metralla en Ã³rbita, con el objetivo de frenar la superioridad espacial occidental que ha ayudado a Ucrania en el campo de batalla.

Los hallazgos de inteligencia vistos por The Associated Press dicen que el arma llamada "efecto zona" buscarÃ­a inundar las Ã³rbitas de Starlink con cientos de miles de perdigones de alta densidad, potencialmente deshabilitando mÃºltiples satÃ©lites a la vez, pero tambiÃ©n arriesgando daÃ±os colaterales catastrÃ³ficos a otros sistemas en Ã³rbita.

Analistas que no han visto los hallazgos dicen que dudan que tal arma pueda funcionar sin causar un caos incontrolable en el espacio para empresas y paÃ­ses, incluidos Rusia y su aliada China, que dependen de miles de satÃ©lites en Ã³rbita para comunicaciones, defensa y otras necesidades vitales.

Tales repercusiones, incluidos los riesgos para sus propios sistemas espaciales, podrÃ­an alejar a MoscÃº de desplegar o usar tal arma, dijeron los analistas.

"No me lo creo. En serio, no", dijo Victoria Samson, especialista en seguridad espacial de la FundaciÃ³n Secure World, quien lidera el estudio anual de sistemas antisatÃ©lite de la organizaciÃ³n no gubernamental con sede en Colorado. "Me sorprenderÃ­a mucho, francamente, si hicieran algo asÃ­".

Pero el comandante de la DivisiÃ³n Espacial del ejÃ©rcito canadiense, el general de brigada Christopher Horner, dijo que no se puede descartar un proyecto ruso de esa clase, a la luz de las acusaciones previas de Estados Unidos de que Rusia tambiÃ©n ha trabajado en un arma nuclear indiscriminada basada en el espacio.

"No puedo decir que me hayan informado sobre ese tipo de sistema. Pero no es implausible", dijo. "Si los informes sobre el sistema de armas nucleares son precisos y estÃ¡n dispuestos a desarrollarlo y a llegar a ese extremo, bueno, no me sorprenderÃ­a que algo justo por debajo de eso, pero igualmente daÃ±ino, estÃ© dentro de su Ã¡mbito de desarrollo".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no respondiÃ³ a los mensajes de AP solicitando comentarios. Rusia ha pedido anteriormente esfuerzos de las Naciones Unidas para detener el despliegue orbital de armas y el presidente, VladÃ­mir Putin, ha dicho que MoscÃº no tiene intenciÃ³n de desplegar armas nucleares espaciales.

El arma tendrÃ­a mÃºltiples objetivos

Los hallazgos de inteligencia fueron mostrados a AP con la condiciÃ³n de que los servicios involucrados no fueran identificados y la organizaciÃ³n de noticias no pudo verificar de manera independiente las conclusiones de los hallazgos.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos no respondiÃ³ a preguntas enviadas por correo electrÃ³nico. El Comando Espacial del ejÃ©rcito francÃ©s dijo en un comunicado a AP que no podÃ­a comentar sobre los hallazgos, pero dijo: "Podemos informarle que Rusia ha estado, en los Ãºltimos aÃ±os, multiplicando acciones irresponsables, peligrosas e incluso hostiles en el espacio".

Rusia ve a Starlink en particular como una grave amenaza, indican los hallazgos. Los miles de satÃ©lites de baja Ã³rbita han sido fundamentales para la supervivencia de Ucrania contra la invasiÃ³n a gran escala de Rusia, que ahora estÃ¡ en su cuarto aÃ±o.

El servicio de internet de alta velocidad de Starlink es utilizado por las fuerzas ucranianas para comunicaciones en el campo de batalla, orientaciÃ³n de armas y otros roles, y por civiles y funcionarios del gobierno donde los ataques rusos han afectado las comunicaciones.

Funcionarios rusos han advertido repetidamente que los satÃ©lites comerciales que sirven al ejÃ©rcito de Ucrania podrÃ­an ser objetivos legÃ­timos. Rusia dijo este mes que ha desplegado un nuevo sistema de misiles basado en tierra, el S-500, que es capaz de alcanzar objetivos de baja Ã³rbita.

A diferencia de un misil que Rusia probÃ³ en 2021 para destruir un satÃ©lite de la era de la Guerra FrÃ­a en desuso, el nuevo arma en desarrollo apuntarÃ­a a mÃºltiples Starlinks a la vez, con perdigones posiblemente liberados por formaciones de pequeÃ±os satÃ©lites aÃºn por lanzar, dicen los hallazgos de inteligencia.

Horner, de CanadÃ¡, dijo que es difÃ­cil ver cÃ³mo podrÃ­an controlarse las nubes de perdigones para golpear sÃ³lo a los dispositivos Starlink, y seÃ±alÃ³ que los escombros de tal ataque podrÃ­an salirse "de control rÃ¡pidamente".

"Explotas una caja llena de balines", dijo. Hacer eso "cubrirÃ­a todo un rÃ©gimen orbital y eliminarÃ­a cada satÃ©lite de Starlink y cualquier otro satÃ©lite que estÃ© en un rÃ©gimen similar. Y creo que esa es la parte que es increÃ­blemente preocupante".

Es posible que el sistema sea sÃ³lo experimental

Los hallazgos vistos por AP no decÃ­an cuÃ¡ndo Rusia podrÃ­a ser capaz de desplegar tal sistema ni detallaban si ha sido probado o en quÃ© punto se cree que estÃ¡ la investigaciÃ³n.

El sistema estÃ¡ en desarrollo activo y la informaciÃ³n sobre el momento de un despliegue esperado es demasiado sensible para compartir, segÃºn un funcionario familiarizado con los hallazgos y otra inteligencia relacionada que AP no vio. El funcionario hablÃ³ bajo condiciÃ³n de anonimato para discutir los hallazgos no pÃºblicos.

Tal investigaciÃ³n rusa podrÃ­a ser simplemente experimental, dijo Samson.

"No descartarÃ­a que algunos cientÃ­ficos (...) construyan algo asÃ­ porque es un experimento mental interesante y piensan, ya sabe, 'Tal vez en algÃºn momento podamos lograr que nuestro gobierno lo financie'", dijo.

Samson sugiriÃ³ que el fantasma de una supuesta nueva amenaza rusa tambiÃ©n podrÃ­a ser un esfuerzo para provocar una respuesta internacional.

"A menudo, las personas que promueven estas ideas lo hacen porque quieren que el lado estadounidense construya algo asÃ­ o (...) para justificar un aumento del gasto en capacidades de contrapeso o usarlo para un enfoque mÃ¡s beligerante hacia Rusia", dijo.

"No estoy diciendo que esto sea lo que estÃ¡ sucediendo con esto", agregÃ³ Samson. "Pero se sabe que sucede que las personas toman estos argumentos locos y los usan".

Los pequeÃ±os perdigones podrÃ­an permanecer sin ser detectados

Los hallazgos de inteligencia dicen que los perdigones serÃ­an tan pequeÃ±os, de apenas milÃ­metros de ancho, que evadirÃ­an la detecciÃ³n por sistemas basados en tierra y en el espacio que escanean objetos espaciales, lo que podrÃ­a dificultar atribuir la responsabilidad de cualquier ataque a MoscÃº.

Clayton Swope, quien se especializa en seguridad espacial y armamento en el Centro de Estudios EstratÃ©gicos e Internacionales, un grupo de expertos en seguridad y polÃ­ticas con sede en Washington, D.C., dijo que si "los perdigones no son rastreables, eso complica las cosas", pero "la gente lo descubrirÃ­a".

"Si los satÃ©lites comienzan a apagarse con daÃ±os, supongo que podrÃ­as sumar dos y dos", dijo.

No estÃ¡ claro exactamente cuÃ¡nta destrucciÃ³n podrÃ­an causar los pequeÃ±os perdigones. En noviembre, un posible impacto de un pequeÃ±o trozo de escombros fue suficiente para daÃ±ar una nave espacial china que tenÃ­a previsto llevar de vuelta a la Tierra a tres astronautas.

"La mayorÃ­a de los daÃ±os probablemente se harÃ­an a los paneles solares porque probablemente son la parte mÃ¡s frÃ¡gil" de los satÃ©lites, dijo Swope. "Eso serÃ­a suficiente, sin embargo, para daÃ±ar un satÃ©lite y probablemente dejarlo fuera de servicio".

El "arma del miedo" podrÃ­a amenazar con el caos

DespuÃ©s de tal ataque, los perdigones y los escombros con el tiempo caerÃ­an de nuevo hacia la Tierra, posiblemente daÃ±ando otros sistemas en Ã³rbita en su camino hacia abajo, dicen los analistas.

Las Ã³rbitas de Starlink estÃ¡n a unos 550 kilÃ³metros (340 millas) sobre el planeta. La estaciÃ³n espacial Tiangong de China y la EstaciÃ³n Espacial Internacional operan en Ã³rbitas mÃ¡s bajas, "por lo que ambas enfrentarÃ­an riesgos", segÃºn Swope.

El caos espacial que tal arma podrÃ­a causar podrÃ­a permitir a MoscÃº amenazar a sus adversarios sin tener que usarla realmente, dijo Swope.

"Definitivamente se siente como un arma del miedo, buscando algÃºn tipo de disuasiÃ³n o algo", dijo.

Samson dijo que los inconvenientes de un arma de perdigones indiscriminada podrÃ­an alejar a Rusia de tal camino.

"Han invertido una enorme cantidad de tiempo, dinero y poder humano en ser, ya sabe, una potencia espacial", dijo.

Usar tal arma "efectivamente les cortarÃ­a el acceso al espacio tambiÃ©n", dijo Samson. "No sÃ© si estarÃ­an dispuestos a renunciar a tanto".