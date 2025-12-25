Jim Holtshouse con lentes de realidad virtual en su hogar de ancianos Rancho San Antonio en Cupertino, California. Foto: AP / Terry Chea

LOS GATOS, California, EU (AP) â€” Al igual que muchas comunidades de jubilados, The Terraces es un refugio tranquilo para un nÃºcleo de adultos mayores que ya no tienen la posibilidad viajar a lugares lejanos ni embarcarse en aventuras audaces.

Pero todavÃ­a pueden verse transportados cuando los cuidadores de la comunidad en Los Gatos, California, programan una cita para que los residentes â€”muchos de ellos octogenarios y nonagenariosâ€” se turnen para ponerse los visores de realidad virtual (RV).

En cuestiÃ³n de minutos, las gafas los transportan a Europa, los sumergen en las profundidades del ocÃ©ano o los lanzan a impresionantes expediciones en ala delta mientras permanecen sentados juntos. La selecciÃ³n de programaciÃ³n de RV fue seleccionada por Rendever, una empresa que ha convertido una tecnologÃ­a a veces aislante en un catalizador para una mejor cogniciÃ³n y conexiones sociales en 800 comunidades de jubilados en Estados Unidos y CanadÃ¡.

Residentes de The Terraces que participaron en una sesiÃ³n de RV a principios de este aÃ±o, remaron con los brazos a un costado de sus sillas mientras nadaban con una manada de delfines y veÃ­an uno de los programas 3D de Rendever. "Â¡Pudimos sumergirnos bajo el agua y ni siquiera tuvimos que contener la respiraciÃ³n!", exclamÃ³ Ginny Baird, de 81 aÃ±os, tras la inmersiÃ³n virtual.

Durante una sesiÃ³n que incluyÃ³ un paseo virtual en globo aerostÃ¡tico, un residente exclamÃ³: "Â¡Dios mÃ­o!". Otro se estremeciÃ³: "Â¡Da impresiÃ³n verlo!".

La tecnologÃ­a de Rendever tambiÃ©n puede utilizarse para transportar a los adultos mayores de manera virtual a los lugares donde crecieron. Para algunos, es la primera vez que ven sus lugares de origen en dÃ©cadas.

Un viaje virtual a su barrio de infancia en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York ayudÃ³ a Sue Livingstone, de 84 aÃ±os, a convencerse de las ventajas de la tecnologÃ­a de realidad virtual, a pesar de que todavÃ­a puede salir con mÃ¡s frecuencia que muchos residentes de The Terraces, ubicado en Silicon Valley, a unos 88 kilÃ³metros al sur de San Francisco.

"No se trata solo de poder volver a verlo, sino de todos los recuerdos que evoca", explicÃ³ Livingstone. "Hay algunas personas que viven aquÃ­ y nunca salen de su zona de confort. Pero si pudieras convencerlas de que vinieran a probar un dispositivo, podrÃ­an descubrir que lo disfrutan de verdad".

Adrian Marshall, director de vida comunitaria de The Terraces, dijo que una vez que se corre la voz sobre una experiencia de RV de un residente a otro, mÃ¡s personas que no la han experimentado sienten la curiosidad suficiente para probarla â€”incluso si eso significa perderse el tren mexicano, un juego de mesa parecido al dominÃ³ que es popular en la comunidadâ€”.

"Se convierte en un tema de conversaciÃ³n para ellos. Realmente conecta a la gente", agregÃ³ Marshall sobre la programaciÃ³n de RV de Rendever. "Ayuda a crear un puente humano que les permite darse cuenta de que comparten ciertas similitudes e intereses. Convierte el mundo artificial en una realidad".

Rendever â€”una empresa privada con sede en Somerville, Massachusettsâ€” espera ampliar su plataforma para personas mayores gracias a una reciente subvenciÃ³n de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglÃ©s) que proporcionarÃ¡ casi 4,5 millones de dÃ³lares para estudiar maneras de reducir el aislamiento social entre las personas mayores que viven en casa y sus cuidadores.

Algunos estudios han demostrado que la programaciÃ³n de RV presentada en un formato de visualizaciÃ³n limitado puede ayudar a las personas mayores a mantener y mejorar sus funciones cognitivas, fortalecer la memoria y fomentar las conexiones sociales con sus familias y con los demÃ¡s residentes de los centros de atenciÃ³n. Los expertos manifiestan que la tecnologÃ­a puede ser Ãºtil como complemento â€”pero no como sustitutoâ€” de otras actividades.

"Siempre existe el riesgo de pasar demasiado tiempo frente a la pantalla", explicÃ³ Katherine "Kate" Dupuis, neuropsicÃ³loga y profesora quien estudia cuestiones relacionadas con el envejecimiento en el Sheridan College de CanadÃ¡. "Pero si lo utiliza con cautela, con significado y propÃ³sito, puede ser muy Ãºtil. Puede ser una oportunidad para que los adultos mayores interactÃºen con alguien y compartan una sensaciÃ³n de asombro".

Los visores de RV pueden ser una forma mÃ¡s sencilla para que las personas mayores interactÃºen con la tecnologÃ­a en lugar de tener que operar botones u otros mecanismos, dilucidÃ³ Pallabi Bhowmick, investigador de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, quien estudia el uso de RV con adultos mayores.

"Los estereotipos de que las personas mayores no estÃ¡n dispuestas a probar tecnologÃ­as nuevas deben cambiar, porque sÃ­ estÃ¡n dispuestas y quieren adaptarse a tecnologÃ­as que sean significativas para ellos", aÃ±adiÃ³ Bhowmick. "AdemÃ¡s de ayudarles a aliviar el estrÃ©s, entretenerse y conectar con otras personas, existe un aspecto intergeneracional que podrÃ­a ayudarles a forjar relaciones con personas mÃ¡s jÃ³venes que descubren que (los mayores) usan RV y dicen: 'Â¡El abuelo es genial!'".

El interÃ©s de Kyle Rand â€”director ejecutivo de Rendeverâ€” por ayudar a su abuela a lidiar con los desafÃ­os emocionales y mentales del envejecimiento lo impulsÃ³ a cofundar la empresa, en 2016, tras estudiar neuroingenierÃ­a en la Universidad de Duke.

"Lo que realmente me fascina de los humanos es cuÃ¡nto depende nuestro cerebro de la conexiÃ³n social y cuÃ¡nto aprendemos de los demÃ¡s", dijo Rand. "Un grupo de residentes mayores que no se conocen bien puede reunirse, pasar 30 minutos en una experiencia de RV y luego sentarse a almorzar juntos mientras conversan sobre la experiencia".

El mercado es tan grande que Mynd Immersive, otra empresa que se especializa en RV, con sede en Dallas, compite con Rendever con servicios diseÃ±ados para las comunidades de adultos mayores.

AdemÃ¡s de ayudar a crear conexiones sociales, la programaciÃ³n de RV tanto de Rendever como de Mynd se ha utilizado como una herramienta potencial para lentificar los efectos nocivos de la demencia. Y es asÃ­ como Forum â€”otra residencia para jubilados en Silicon Valleyâ€” utiliza la tecnologÃ­a en ocasiones.

Bob Rogallo, un residente con demencia que lo ha dejado sin habla y quien vive en Forum, pareciÃ³ disfrutar de una caminata virtual por el Parque Nacional Glaciar, en Montana, mientras asentÃ­a y sonreÃ­a al celebrar su 83er cumpleaÃ±os con su esposa, con quien ha estado casado durante 61 aÃ±os.

Sallie Rogallo, quien no padece demencia, comentÃ³ que la experiencia le trajo gratos recuerdos de las visitas de la pareja a ese mismo parque durante los mÃ¡s de 30 aÃ±os que recorrieron Estados Unidos en su casa rodante. "Me hizo desear tener 30 aÃ±os menos para poder repetirlo", dijo sobre la visita virtual a Glaciar. "Esto te deja salir del mismo entorno y ya sea visitar un lugar nuevo o sitios donde ya has estado".

En otra sesiÃ³n en Forum, Almut Schultz, de 93 aÃ±os, se riÃ³ encantada mientras veÃ­a una actuaciÃ³n virtual de mÃºsica clÃ¡sica en el anfiteatro Red Rocks de Colorado, y mÃ¡s tarde pareciÃ³ querer jugar con un cachorrito que correteaba dentro de su visor de realidad virtual.

"Fue una sesiÃ³n increÃ­ble la que tuvimos allÃ­", dijo Schultz con una gran sonrisa tras quitarse el visor y regresar a la realidad.