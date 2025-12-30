Meta compra la startup Manus en su último movimiento para avanzar en sus esfuerzos de IA. Foto: AP

DETROIT (AP).- Meta está comprando la startup de inteligencia artificial Manus, mientras el propietario de Facebook e Instagram continúa un esfuerzo agresivo para ampliar las ofertas de IA en sus plataformas.

El gigante tecnológico californiano se negó a revelar los detalles financieros de la adquisición. Sin embargo, The Wall Street Journal informó que Meta cerró el acuerdo por más de 2 mil millones de dólares.

Manus, una plataforma con sede en Singapur y con raíces chinas, lanzó su primer agente de IA de propósito general a principios de este año. La plataforma ofrece suscripciones de pago para que los clientes utilicen esta tecnología en investigación, programación y otras tareas.

“Manus ya atiende las necesidades diarias de millones de usuarios y empresas en todo el mundo”, dijo Meta en un anuncio el lunes, y agregó que planea ampliar este servicio, ya que Manus “ofrecerá agentes de propósito general en todos nuestros productos para consumidores y empresas, incluso en Meta AI”.

Xiao Hong, director ejecutivo de Manus, añadió que unirse a Meta permitirá a la plataforma construir una base más sólida y sostenible sin cambiar el funcionamiento de Manus ni la toma de decisiones. Manus confirmó que seguirá vendiendo y operando suscripciones a través de su propia aplicación y sitio web.

La plataforma ha crecido rápidamente durante el último año. A principios de este mes, Manus anunció que había superado los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, tan solo ocho meses después de su lanzamiento.

Según se informa, algunos de los patrocinadores financieros iniciales de Manus incluían a Tencent Holdings, ZhenFund y HSG de China. Y la empresa que lanzó la plataforma por primera vez, Butterfly Effect, que también opera bajo el nombre de monica.im, fue fundada en China antes de mudarse a Singapur

Un portavoz de Meta confirmó el martes que tras la transacción, Manus AI no mantendría la participación china en su capital, y que la plataforma también suspendería sus servicios y operaciones en China. Manus reiteró que seguiría operando en Singapur, donde reside la mayoría de sus empleados.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha estado impulsando la reactivación de sus iniciativas comerciales de IA, ya que la compañía se enfrenta a una dura competencia de rivales como Google y OpenAI, creador de ChatGPT. En junio, la compañía realizó una inversión de 14 mil 300 millones de dólares en la empresa de datos de IA Scale y contrató a su director ejecutivo, Alexandr Wang, para liderar un equipo que desarrolla "superinteligencia" en el gigante tecnológico.