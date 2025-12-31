China advierte sobre riesgos del uso de IA y propone nuevas reglas de control

China abrió un proceso de consulta pública para definir nuevas reglas sobre el uso de inteligencia artificial en servicios digitales.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobierno de China emitió una advertencia sobre los riesgos asociados al uso de sistemas de inteligencia artificial que interactúan directamente con personas y publicó un borrador de normas para regular su desarrollo, despliegue y operación. El documento fue difundido por la Administración del Ciberespacio de China y quedó abierto a consulta pública hasta finales de enero de 2026.

La propuesta se enfoca en servicios de inteligencia artificial que utilizan texto, voz, imágenes u otros formatos para simular interacciones humanas. Las autoridades indicaron que el crecimiento de estos sistemas plantea desafíos en materia de seguridad de datos, protección de información personal y uso prolongado por parte de los usuarios.

China endurece supervisión sobre IA que interactúa con humanos

El borrador establece que los proveedores de servicios de inteligencia artificial deberán informar de forma clara a los usuarios cuando estén interactuando con sistemas automatizados. Esta obligación deberá cumplirse al inicio de la interacción y en momentos posteriores si se detectan patrones de uso prolongado.

Las normas también exigen que las empresas realicen evaluaciones de seguridad antes de lanzar productos al mercado y presenten reportes ante las autoridades regulatorias cuando los servicios alcancen determinados niveles de usuarios activos o registrados.

Puntos clave del borrador regulatorio sobre inteligencia artificial

Avisos obligatorios para informar al usuario que interactúa con IA

Evaluaciones de riesgo antes del despliegue de servicios

Protección de datos personales y resguardo de información sensible

Mecanismos para detectar uso prolongado o dependencia

Límites a la generación de contenidos que afecten la seguridad nacional

Empresas tecnológicas responden a la advertencia del gobierno chino

Tras la publicación del borrador, empresas tecnológicas con operaciones en China emitieron posicionamientos oficiales sobre el alcance de las medidas y su disposición a cumplir con los lineamientos regulatorios.

Tencent informó que continuará ajustando sus sistemas de inteligencia artificial para alinearlos con las disposiciones vigentes y futuras. La compañía señaló que sus plataformas ya incorporan mecanismos para identificar contenido generado por IA y procesos internos de revisión orientados a la protección de los usuarios.

Alibaba Group indicó que respalda el establecimiento de estándares regulatorios claros para el desarrollo de la inteligencia artificial. La empresa señaló que sus modelos incluyen avisos para los usuarios y protocolos de gestión de datos conforme a regulaciones emitidas anteriormente.

Baidu, desarrollador de modelos de lenguaje y servicios de IA, declaró que mantiene comunicación con los reguladores y participa en procesos de consulta pública. La compañía informó que evalúa de forma continua los riesgos asociados a la interacción humano-computadora y ajusta sus productos conforme a los requerimientos oficiales.

Empresas tecnológicas extranjeras con presencia limitada en China no emitieron comentarios directos sobre el borrador, aunque representantes del sector señalaron en espacios públicos que las reglas podrían influir en estándares internacionales de desarrollo de inteligencia artificial.

Contenidos y límites establecidos para plataformas de IA

El documento prohíbe que los sistemas de inteligencia artificial generen contenidos que inciten a la violencia, difundan información falsa o vulneren derechos individuales. Las plataformas deberán implementar controles internos y procesos de supervisión para cumplir con estas disposiciones.

También se contempla la intervención humana en casos en los que los sistemas detecten riesgos para la integridad de los usuarios, especialmente en interacciones que involucren a menores de edad o situaciones de autolesión.

Advertencia de China se da en medio de debate global sobre IA

La advertencia del gobierno chino se produce en un contexto internacional marcado por el avance de marcos regulatorios sobre inteligencia artificial. En la misma semana, autoridades de la Unión Europea avanzaron en la implementación de su reglamento de IA, mientras que Estados Unidos reiteró lineamientos federales sobre evaluación de riesgos y protección al consumidor.

Organismos multilaterales han señalado la necesidad de establecer normas que regulen el uso de sistemas automatizados que interactúan con personas, con énfasis en transparencia y supervisión.

Consulta pública definirá versión final de las normas

El periodo de consulta pública permitirá que empresas, académicos y ciudadanos presenten observaciones al borrador. Una vez concluido este proceso, las autoridades chinas evaluarán posibles ajustes antes de emitir la versión final del marco regulatorio.

Hasta ahora, el gobierno no ha informado una fecha específica para la entrada en vigor de las normas definitivas, aunque confirmó que la regulación forma parte de su estrategia de supervisión tecnológica a largo plazo.