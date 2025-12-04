La Ãºltima luna llena de 2025 brillarÃ¡ este 4 de diciembre en el cielo

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-Esta noche, MÃ©xico serÃ¡ testigo de la Ãºltima luna llena del aÃ±o, conocida tradicionalmente como Luna FrÃ­a por coincidir con el inicio del invierno boreal. El plenilunio alcanzarÃ¡ su mÃ¡ximo a las 00:54 horas del viernes 5 de diciembre (hora del centro de MÃ©xico), pero serÃ¡ perfectamente visible desde la tarde del jueves.

Lo que hace especial a esta luna es que ocurrirÃ¡ apenas un dÃ­a antes de que nuestro satÃ©lite alcance el perigeo (el punto mÃ¡s cercano a la Tierra en su Ã³rbita elÃ­ptica), por lo que popularmente se le clasifica como superluna, aunque los astrÃ³nomos prefieren evitar ese tÃ©rmino por no ser estrictamente cientÃ­fico.

Â¿CuÃ¡nto mÃ¡s grande y brillante serÃ¡?

Hasta un 14 % mÃ¡s grande en diÃ¡metro aparente.

Hasta un 30 % mÃ¡s brillante que una luna llena en apogeo (punto mÃ¡s lejano).

Sin embargo, la diferencia es sutil para el ojo inexperto. El efecto mÃ¡s impactante se produce al atardecer, cuando la Luna aparece cerca del horizonte y la conocida ilusiÃ³n lunar la hace parecer gigantesca.

Horarios para observarla desde el centro de MÃ©xico

Salida de la Luna: alrededor de las 18:00 h por el este-sureste.

Mejor momento para fotos y contemplaciÃ³n: entre las 18:00 y 20:00 h, cuando estarÃ¡ baja y el cielo aÃºn conserve algo de luz crepuscular.

Punto mÃ¡ximo del plenilunio: 00:54 h del viernes 5 de diciembre.

El fenÃ³meno serÃ¡ visible en todo el territorio nacional con cielo despejado y no requiere telescopio ni binoculares; basta con buscar un lugar con horizonte oriental libre de edificios o montaÃ±as.

Â¿Por quÃ© se llama Luna FrÃ­a?

Este nombre proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de NorteamÃ©rica y Europa, que bautizaban cada luna llena segÃºn las caracterÃ­sticas del mes. Diciembre, al ser el inicio del invierno mÃ¡s crudo, recibÃ­a el nombre de Cold Moon o Luna FrÃ­a. Otros nombres tradicionales para esta luna son Luna de las Noches Largas y Luna del Roble.

Con esta superluna se cierra el ciclo de 12 lunas llenas de 2025, un aÃ±o que tuvo cuatro superlunas en total (agosto, septiembre, octubre y diciembre).

La DirecciÃ³n General de DivulgaciÃ³n de la Ciencia de la UNAM invitÃ³ a la poblaciÃ³n a aprovechar esta Ãºltima oportunidad del aÃ±o para observar el cielo y recordar que fenÃ³menos como este son gratuitos, accesibles y nos conectan directamente con los movimientos del Sistema Solar.

No habrÃ¡ otra luna llena hasta el 3 de enero de 2026