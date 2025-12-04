MADRID (Portaltic/EP).- Los nuevos participantes en los grupos de WhatsApp podrÃ¡n acceder al historial de los mensajes recientes compartidos para tener mÃ¡s contexto de la conversaciÃ³n que se ha llevado en ellos.

Unirse a un grupo que en el que sus participantes ya llevan tiempo en Ã©l significa tener una pÃ¡gina de chat en blanco en el que las otras personas hablan algo que no se acaba de entender.

Para que el ingreso en un grupo sea mÃ¡s amable, WhatsApp trabaja en la posibilidad de compartir el historial reciente de un grupo con el nuevo integrante, lo que permitirÃ¡ que tenga acceso a los mensajes de las Ãºltimas 254 horas.

Estos mensajes se mostrarÃ¡n automÃ¡ticamente cuando el usuario se incorpore al grupo, ya sea mediante invitaciÃ³n o a travÃ©s del administrador de forma manual, como indica el portal especializado WABetainfo.

WaBetaInfo

Se trata de una funciÃ³n en desarrollo, que se ha visto en la versiÃ³n beta de Android (v2.25.36.11) y que se espera que llegue en una prÃ³xima actualizaciÃ³n del servicio de mensajerÃ­a.

Este historial reciente mantiene la encriptaciÃ³n de extremo a extremo que protege la conversaciÃ³n grupal, y para que pueda compartirse, el administrador del grupo debe habilitar la opciÃ³n correspondiente.

WABetainfo apunta que en el caso de los grupos en los que sus participantes son muy activos, el historial limitarÃ¡ los mensajes recientes a un mÃ¡ximo de mil, para facilitar el contexto a los nuevos miembros sin que ello afecte al rendimiento del servicio.