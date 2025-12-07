NASA: Hubble revela tormenta estelar en la galaxia NGC 1792 (FOTO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El telescopio espacial Hubble registró una imagen reciente de la galaxia espiral NGC 1792 que muestra un incremento notable en su actividad de formación estelar. La imagen, publicada el 5 de diciembre de 2025 por el equipo NASA/ESA, presenta regiones luminosas de gas donde se desarrollan múltiples procesos de creación de estrellas jóvenes. La galaxia se ubica a más de 50 millones de años luz de la Tierra, en la constelación austral de Columba.

La imagen destaca zonas rojizas asociadas a hidrógeno ionizado, un indicador directo de actividad estelar reciente. Estas áreas representan regiones donde el gas se agrupa, aumenta su densidad y favorece la aparición de nuevas estrellas. Hubble captó estos detalles mediante sus instrumentos ópticos y de captación espectral, lo que permitió registrar estructuras internas de la galaxia con precisión.

Regiones activas dentro de la galaxia

NGC 1792 presenta brazos espirales de aspecto irregular que concentran nubes de gas y polvo interestelar. Dentro de estos brazos, las observaciones muestran cúmulos de estrellas recién formadas y zonas donde el material interestelar atraviesa colapsos gravitatorios. El registro visual indica que la galaxia atraviesa un periodo de actividad significativa, asociado comúnmente con sistemas clasificados como galaxias con brote estelar.

Los astrónomos explican que las áreas rojizas visibles en la imagen corresponden a regiones donde la radiación de estrellas jóvenes energiza el gas circundante. Esta interacción produce emisiones características que pueden detectarse en la longitud de onda H-alfa. La presencia de estas señales en distintos puntos de la galaxia confirma que los procesos de formación estelar ocurren de manera simultánea en varias zonas de sus brazos espirales.

El registro de Hubble destaca estructuras galácticas donde el gas se concentra y favorece nuevos nacimientos estelares.



Foto: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, F. Belfiore, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Posible influencia gravitacional externa

El análisis de la actividad detectada en NGC 1792 incluye la posibilidad de que su comportamiento esté relacionado con la influencia gravitacional de una galaxia vecina, NGC 1808. Estudios previos indican que ambas galaxias mantienen una proximidad suficiente para generar perturbaciones mutuas en sus reservas de gas. Estas interacciones pueden modificar la dinámica interna del material interestelar y favorecer episodios de actividad estelar acelerada.

En el caso de NGC 1792, las regiones más activas se concentran en el sector orientado hacia la galaxia vecina. Esta distribución espacial sugiere que la interacción gravitacional podría estar comprimiendo el gas y acelerando los procesos internos que desencadenan la formación de estrellas masivas y de corta vida.

Relevancia para el estudio de la evolución galáctica

La imagen captada por Hubble ofrece datos útiles para estudiar cómo evolucionan las galaxias cuando experimentan perturbaciones externas. Los astrónomos utilizan estos registros para examinar la relación entre la dinámica del gas, la gravedad interna y los mecanismos que regulan la aparición de estrellas en distintos entornos.

NGC 1792 se convierte así en un caso de estudio que permite observar un brote de formación estelar en tiempo real, con características que ayudan a comprender modelos de interacción galáctica. La información obtenida puede respaldar investigaciones sobre el desarrollo de galaxias espirales y su respuesta ante la influencia de sistemas cercanos.

Publicación del hallazgo

El anuncio de la imagen se difundió el 5 de diciembre de 2025 mediante el programa de divulgación del Hubble, administrado por NASA y ESA. La publicación forma parte de una serie de imágenes que el telescopio comparte regularmente y que registran fenómenos astronómicos relevantes en el universo cercano.