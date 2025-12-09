Apple y Google trabajan en un nuevo sistema de transferencia de datos entre iOS y Android. Foto: europa press

MADRID, (Portaltic/EP) - Apple y Google están trabajando juntas para mejorar el sistema de transferencia de datos entre ambos ecosistemas y simplificar un proceso que actualmente depende de las aplicaciones Move to iOS y Android Switch.

Cuando los usuarios quieren cambiar su teléfono Android por un iPhone pueden recurrir a la aplicación Move to iOS para migrar el contenido de su viejo dispositivo al nuevo. Para quienes prefieren dejar su iPhone y cambiar a un Android, la aplicación disponible es Android Switch.

Con estas dos aplicaciones, los usuarios pueden transferir los datos guardados en sus teléfonos móviles, como las fotos y los videos, la agenda de contactos o el historial de la aplicación de mensajería por defecto.

Sin embargo, aunque útil, este sistema también tiene sus fallos, ya que en ocasiones los datos llegan incompletos al nuevo dispositivo. Para facilitar la migración, Apple y Google han confirmado a 9to5Google que están colaborando para trabajar en un proceso de transferencia de datos entre los dos ecosistemas más sencillo.

El proceso por el momento está en una fase de pruebas en Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) para todos los dispositivos Pixel, y se espera que llegue pronto a una beta para desarrolladores de iOS 26.

El objetivo de este nuevo sistema, además se simplificar la transferencia, es resolver los fallos de compatibilidad entre datos que se generar en la misma. Según las dos compañías, estará disponible durante el proceso de configuración del dispositivo.