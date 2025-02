Duolingo reporta la “muerte” de su mascota Duo; así reaccionaron Dua Lipa, Netflix y la OMS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Duolingo, la aplicación más descargada en el mundo para aprender idiomas, anunció la muerte de su mascota e icono ‘Duo’, un búho de color verde.

El mensaje ha recibido múltiples reacciones de usuarios y personas famosas.

A través de X (antes Twitter), la aplicación publicó: “Con gran pesar les informamos que Duo, formalmente conocido como El Búho de Duolingo está muerto”.

El mensaje es el lanzamiento de una nueva estrategia de publicidad, de acuerdo a la plataforma X. En el comunicado, la aplicación, que ha sido descargada por más de 34 millones de personas, hizo un llamado a sus seguidores a interactuar con la publicación y a ser parte del juego.

“Estamos conscientes de que tenía muchos enemigos, pero les pedimos amablemente que se abstengan de compartir en los comentarios por qué lo odian”, señala el mensaje.

“Si se sienten compelidos a comentar por favor incluyan su número de tarjeta de crédito para que podamos darlos de alta en automático a Duolingo Max en su memoria”, solicitó la aplicación.

Para concluir su mensaje, Duolingo llamó a respetar la privacidad de Dua Lipa, “en estos momentos”, en referencia a las bromas y memes que circulan en redes sociales por la similitud fonética entre el nombre de la cantante de la artista y el búho verde.

Dua Lipa no desaprovechó la oportunidad para sumarse a la dinámica y publicó a su vez un juego de palabras en inglés, en el que expresó: “Hasta que la muerte nos separe”, acompañado de un emoji de corazón roto.

Por su parte Netflix, plataforma de streaming, compartió un clip del Juego del Calamar, en el que se ve a Duo el Búho ser eliminado de la pantalla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se sumó a las reacciones y pidió que la causa de la muerte se aclare lo más pronto posible, si bien descartó que se trate de viruela.

