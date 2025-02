Ajedrez: Tacticilina en dosis de 20 ejercicios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Cuando uno enferma va al médico y éste, dependiendo del cuadro clínico que encuentre, puede recetar una serie de medicamentos que hay que tomar. En muchas ocasiones bastan un par de semanas para que el enfermo, si sigue el tratamiento, se cure y termine el episodio que ha interrumpido su vida normal. Por ejemplo, el médico puede dar un tratamiento de dos semanas, de una cápsula de cierta medicina que hay que tomar cada 12 horas. Igualmente –muchas veces– dicho médico puede combinar el tratamiento con otros medicamentos.

Pues bien, siguiendo esta analogía, es claro que los ajedrecistas (aunque no están enfermos), buscan mejorar su nivel de juego. Para ello hay una serie de actividades que pueden realizar. Estudiar aperturas, jugar partidas de entrenamiento, ir a torneos, hacer ejercicios de táctica y estrategia, etcétera. Todas estas actividades suman, pero en general los ajedrecistas no ven resultados inmediatos. Y regresando a la medicina: no basta tomarse la primera pastilla del tratamiento para sentirse ya bien, sino que hay que seguir con todas las indicaciones del médico por dos semanas.

Considerando esto, es claro que la parte más importante –para mejorar relativamente con rapidez– es la de hacer ejercicios de táctica, que son básicamente resolver posiciones donde un jugador tiene una manera rápida y eficaz de ganar la partida. En esta idea, si se hace con cuidado y disciplina, lo que estamos haciendo es (en cierta medida), jugar la fase final de un encuentro que para nosotros es nuevo, pero que nos obliga a encararlo como si fuese una posición que nos hubiese tocado jugar en ese momento. Vamos, es ponerse en los zapatos del jugador que va a ganar (o que va a salvar una partida mediante un recurso táctico increíble), y entonces hacer propia esa experiencia. Es, para decirlo en otras palabras, algo muy difícil en otros temas: “aprender de la experiencia ajena”.

El estudio de las posiciones de táctica tiene más beneficios. Uno de ellos es que en ajedrez se repiten las ideas en muchísimas ocasiones. Es decir, las configuraciones que se dan tienen algunos elementos comunes y el triunfo muchas veces siguen secuencias muy parecidas. El estudio de estos patrones ajedrecísticos se van acumulando en la memoria del ajedrecista y en el fondo se convierten en algo así como lo que pasa cuando nos encontramos a un viejo amigo que hace tiempo que no vemos. Esto es, no lo tenemos en la memoria continuamente pero si de pronto nos topamos con él en la calle, nos llega el recuerdo de alguna forma y lo reconocemos. Esto es precisamente lo que ganamos cuando hacemos ejercicios de táctica todos los días. Eventualmente nuestros cerebros guardarán las posiciones más típicas y podrán mandarnos el recuerdo para poder resolver posiciones parecidas.

Por ejemplo, tomemos el caso del patrón de Boden en la partida ya mencionada:

Schulder - Boden,Samuel Standidge [C41]

London, 1860 (partida casual)

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.c3 f5 4.Ac4 Cf6 5.d4 fxe4 6.dxe5 exf3 7.exf6 Dxf6 8.gxf3 Cc6 9.f4 Ad7 10.Ae3 0–0–0 11.Cd2 Te8 12.Df3 Af5 13.0–0–0 d5 14.Axd5 y aquí se da el patrón ganador 14... Dxc3+! 15.bxc3 Aa3 mate 0–1

Pero esta idea se repitió en la famosa “inmortal peruana”, del GM Esteban Canal, que contra Horvath, en una simultáneas, ganó brillantemente:

Esteban Canal - Horvath [B01]

Simultáneas Budapest HUN, 1934

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.¤c3 Da5 4.d4 c6 5.Cf3 Ag4 6.Af4 e6 7.h3 Axf3 8.Dxf3 Ab4 9.Ae2 Cd7 10.a3 0–0–0 11.axb4 Dxa1+ 12.Rd2 Dxh1 13.Dxc6+ 1–0

Y de nuevo, en esta otra partida, del excampeón mundial Alekhine, el patrón se repitió:

Alekhine,Alexander - Vasic [C15]

Simultáneas, Banja Luka, 10.01.1931

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.Ad3 Axc3+ 5.bxc3 h6 6.Aa3 ¤d7 7.De2 dxe4 8.Axe4 Cgf6 9.Ad3 b6 10.Dxe6+ fxe6 11.Ag6 mate 1–0

Cabe decir que este estudio no es por dos semanas, sino diario, por mucho tiempo. La razón es que debemos obligar a nuestro cerebro a ir formando estos patrones ganadores. ¿Cómo lo hace el cerebro? Misterio, pero eso no importa. Lo que es fundamental es entender que en nuestra cabeza las ideas cobran forma de patrones y de configuraciones que eventualmente vamos a reconocer cuando las veamos. Esto es lo que hay que hacer continuamente si de verdad, queremos mejorar nuestro ajedrez.

Nótese cómo se repite la idea. Esto a la larga debe llevar a que el ajedrecista, al ver muchas posiciones donde se dio este esquema, este patrón, pueda realizarlo casi de manera automática, “rutinaria”, como alguna vez indicaría el Maestro Internacional Russek.

Por ello, regresando de nuevo a la analogía planteada del médico, aquí “el tratamiento” debe ser: “tacticilina, en dosis de 20 ejercicios diarios. Modo de administración: visual”.

Para poder realizar esto, sugiero hacerse de libros de ejercicios de táctica, los cuales hay muchos en literatura ajedrecística. Aquí pongo dos referencias que pueden descargar:

https://www.mediafire.com/file/39h87bihgkk89yx/1001_Brilliant_Ways_to_Checkmate_%2528Fred_Reinfeld%252C_Bruce_Alberston_%2528editor%2529%2529_%2528Z-Library%2529.pdf/file

y

https://www.mediafire.com/file/zo8v42k90zcruex/Reinfeld_Fred_-_1001_Sacrificios_y_Combinaciones_Brillantes._1973-X%252C_exe%252C_320p.pdf/file