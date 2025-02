Instagram prueba nuevo botón de 'no me gusta' en los comentarios de publicaciones y 'reels'

MADRID (Portaltic/EP) .- Instagram ha comenzado a probar un nuevo botón de 'no me gusta' en los comentarios de las publicaciones y 'reels', de manera que los usuarios puedan utilizarlo para señalar aquellos comentarios con los que no están de acuerdo porque son negativos, desagradables o irrelevantes.

La red social propiedad de Meta dispone de una opción de 'me gusta' tanto para las publicaciones, como para las historias y los comentarios.

Se trata de una herramienta que permite a los usuarios expresar su afinidad con una fotografía, un vídeo o comentario publicado en la plataforma.

Ahora, Meta pretende ofrecer una forma de apuntar lo contrario con la implementación de un nuevo botón de 'no me gusta', que ha comenzado a probar con algunos usuarios para los comentarios de publicaciones y 'reels' en Instagram, y que permitirá señalar aquellos comentarios que sean negativos, desagradables o irrelevantes.

Así lo ha compartido el responsable de la red social, Adam Mosseri, en una publicación en Threads, donde ha aclarado que se trata de una función ideada para "con el tiempo" ayudar a la clasificación de los comentarios y, por tanto, "mover más abajo" aquellos que no gusten a la mayoría de los usuarios.

"Nuestra esperanza es que esto ayude a hacer comentarios más amigables en Instagram", dijo Mosseri, al tiempo que subrayó que, por el momento, se trata de una prueba, y que no habrá "recuento" de los 'no me gusta' en las publicaciones.

Igualmente, Mosseri también detalló que los 'no me gusta' serán anónimos, por lo que "nadie sabrá" quien ha pulsado dicha opción en el comentario en cuestión.