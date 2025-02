Apple ve con preocupaciÃ³n la distribuciÃ³n de apps pornogrÃ¡ficas en iOS

MADRID (Portaltic/EP) - Apple compartió su preocupación por los riesgos que plantea la distribución de aplicaciones pornográficas en tiendas de terceros en su ecosistema, después de que AltStore PAL asegurara que la aplicación Hot Tub cumple los requisitos exigidos por el gigante tecnológico.



Hot Tub es la primera aplicación pornográfica que cuenta con la aprobación de Apple para distribuirse en su ecosistema, como asegura la tienda AltStore PAL, que la distribuye en exclusiva para iOS en la Unión Europea.



El responsable de la tienda de aplicaciones, Riley Testu, ha compartido en su perfil de Threads una captura de pantalla del correo electrónico en el que Apple le informa del estado de la petición para distribuir Hot Tub, en el que se ve que "ha sido aprobado", e incluso se le recuerdan las ventajas que ofrece la compañía tecnológica si opta por distribuirla en App Store.



Hot Tub ha pasado el proceso de notarización, una revisión básica que deben pasar las aplicaciones, "independientemente de su canal de distribución", para la que Apple combina controles automatizados y un equipo humano. En él se revisan los riesgos de fraude y las amenazas de ciberseguridad y también su funcionalidad.



La situación contrasta con las políticas de la App Store, la tienda de Apple, ya que esta no permite aplicaciones que contentan "material abiertamente sexual o pornográfico", incluidas "las aplicaciones de ligues y otras que pueden incluir pornografía o usarse para facilitar la prostitución o la trata y explotación de personas", como se recoge en las directrices.



"Estamos profundamente preocupados por los riesgos de seguridad que las aplicaciones de pornografía hardcore de este tipo crean para los usuarios de la UE, especialmente los niños", ha expresado el portavoz de Apple Peter Ajemian en declaraciones a The Verge que recoge Europa Press.



Ajemian asegura que Apple no ha aprobado la aplicación y que "nunca la ofreceríamos en nuestra App Store". "Esta aplicación y otras similares socavarán la confianza de los consumidores en nuestro ecosistema, que hemos trabajado durante más de una década para convertir en el mejor del mundo", afirma.



"La verdad es que la Comisión Europea nos exige que permitamos que sea distribuida por operadores de mercados como AltStore y Epic, que pueden no compartir nuestras preocupaciones por la seguridad del usuario", apostilla el portavoz.