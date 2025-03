Así es la puesta de Sol en la Luna: Blue Ghost capta impresionantes fotos del atardecer (Video)

CABO CAÑAVERAL, Florida, EU (AP) — Un módulo de aterrizaje lunar privado ha capturado las primeras imágenes en alta definición de la puesta de sol en la Luna.

Firefly Aerospace y la NASA publicaron las impresionantes fotografías el martes, tomadas antes de que el módulo Blue Ghost se quedara en silencio durante el fin de semana. En una de las imágenes se veía a Venus a lo lejos.

El Blue Ghost de Firefly alunizó el 2 de marzo, convirtiéndose en la primera nave espacial privada que aterrizar en posición vertical y realiza toda su misión en el satélite.

Continuó tomando fotos y recopilando datos científicos hasta cinco horas después del inicio de la noche lunar, antes de apagarse por falta de energía solar.

Sunsets hit differently on the Moon! More images below of the horizon glow that comes to life just above the Moon’s surface as the sun goes down. This milestone embodies all the achievements from this historic Firefly mission. Thank you #BlueGhost for the final goodbye. Until… pic.twitter.com/qfmETBIVDT — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 18, 2025

Joel Kearns, de la NASA, comentó que la serie de atardeceres del Blue Ghost son las primeras imágenes de este tipo en alta resolución. Los científicos tendrán que analizarlas en profundidad, señaló, antes de realizar cualquier afirmación sobre el resplandor en el horizonte captado en al menos una de las imágenes, y si fue creado por polvo en suspensión. Esa teoría fue planteada hace más de medio siglo por Gene Cernan, del Apolo 17, el último astronauta que caminó sobre la Luna.

Thanks to cameras aboard @Firefly_Space's Blue Ghost lander, we've seen the start and end of a day on the Moon. Check out the science we did in between: https://t.co/LhyisPv9Qx pic.twitter.com/3e3sny2vQi — NASA (@NASA) March 19, 2025

"Lo que tenemos es una imagen realmente hermosa y estética que muestra algunas características realmente inusuales", afirmó Kearns en una conferencia de prensa.

Witness the sunset from the Moon - our final gift from #BlueGhost Mission 1! We’re honored to share these breathtaking views of the lunar horizon glow with the world as our mission concludes. The @NASA team is excited to analyze these images further and share more of the… pic.twitter.com/sltowc2ePO — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 18, 2025

El Blue Ghost llevó diez experimentos para la NASA bajo el programa de transporte lunar comercial de la agencia espacial. Aunque según los funcionarios se cumplieron todos los objetivos, el taladro a bordo solo pudo penetrar un metro (tres pies) en la superficie lunar, en lugar de los tres metros (10 pies) previstos.

Firefly indicó que intentará activar el módulo lunar a principios de abril, tras la noche lunar de dos semanas de intenso frío, aunque los ingenieros son escépticos de que pueda volver a funcionar.