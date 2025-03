Eclipse solar 2025: ¿Se podrá ver en México? Esto dice la NASA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el próximo 29 de marzo de 2025 ocurrirá un eclipse solar parcial que será visible en algunas regiones del hemisferio norte. La alineación de la Luna entre la Tierra y el Sol provocará que se cubra solo una parte del disco solar.

De acuerdo con la NASA, la zona de visibilidad abarcará partes de América del Norte, Europa, África, el norte de Asia y algunas regiones de América del Sur.

¿México podrá observar el eclipse solar parcial de 2025?

Según la información de la NASA, el eclipse solar parcial será visible en diversas zonas del hemisferio norte y algunas regiones de América del Sur. Sin embargo, México no se encuentra dentro del área de observación debido a la trayectoria de la sombra lunar. Las condiciones geográficas impedirán que este fenómeno astronómico pueda apreciarse en el territorio nacional.

¿Dónde será visible el eclipse solar parcial?

El eclipse solar parcial podrá observarse en el noreste de Estados Unidos durante el amanecer. En ciudades como Boston, Massachusetts, el fenómeno comenzará a las 6:31 a.m. y alcanzará una cobertura máxima del 43% a las 6:38 a.m. En Nueva York, el eclipse parcial será visible desde las 6:44 a.m., con un máximo del 22% a las 6:46 a.m.

En Europa, el evento será visible durante la mañana. En Madrid, España, el eclipse comenzará a las 10:48 a.m., alcanzará su punto máximo a las 11:40 a.m. con un 21% de cobertura, y finalizará a las 12:33 p.m. En el noroeste de África y el norte de Asia, el fenómeno se observará entre media mañana y la tarde.

Horarios y cobertura del eclipse en algunas ciudades

La NASA detalló los horarios estimados y el porcentaje de cobertura del eclipse solar parcial en varias ciudades:

Baltimore, Maryland (EE.UU.): inicia a las 6:55 a.m., máximo a las 6:57 a.m. con 3% de cobertura, finaliza a las 7:02 a.m.

(EE.UU.): inicia a las 6:55 a.m., máximo a las 6:57 a.m. con 3% de cobertura, finaliza a las 7:02 a.m. Boston, Massachusetts (EE.UU.): inicia a las 6:31 a.m., máximo a las 6:38 a.m. con 43%, finaliza a las 7:07 a.m.

(EE.UU.): inicia a las 6:31 a.m., máximo a las 6:38 a.m. con 43%, finaliza a las 7:07 a.m. Búfalo, Nueva York (EE.UU.): inicia a las 7:02 a.m., máximo a las 7:05 a.m. con 2%, finaliza a las 7:09 a.m.

(EE.UU.): inicia a las 7:02 a.m., máximo a las 7:05 a.m. con 2%, finaliza a las 7:09 a.m. Nueva York, Nueva York (EE.UU.): inicia a las 6:44 a.m., máximo a las 6:46 a.m. con 22%, finaliza a las 7:04 a.m.

(EE.UU.): inicia a las 6:44 a.m., máximo a las 6:46 a.m. con 22%, finaliza a las 7:04 a.m. Filadelfia, Pensilvania (EE.UU.): inicia a las 6:49 a.m., máximo a las 6:51 a.m. con 12%, finaliza a las 7:03 a.m.

(EE.UU.): inicia a las 6:49 a.m., máximo a las 6:51 a.m. con 12%, finaliza a las 7:03 a.m. Portland, Maine (EE.UU.): inicia a las 6:27 a.m., máximo a las 6:30 a.m. con 64%, finaliza a las 7:10 a.m.

(EE.UU.): inicia a las 6:27 a.m., máximo a las 6:30 a.m. con 64%, finaliza a las 7:10 a.m. Washington D.C. (EE.UU.): inicia a las 6:56 a.m., máximo a las 6:59 a.m. con 1%, finaliza a las 7:01 a.m.

(EE.UU.): inicia a las 6:56 a.m., máximo a las 6:59 a.m. con 1%, finaliza a las 7:01 a.m. Madrid (España): inicia a las 10:48 a.m., máximo a las 11:40 a.m. con 21%, finaliza a las 12:33 p.m.

(España): inicia a las 10:48 a.m., máximo a las 11:40 a.m. con 21%, finaliza a las 12:33 p.m. Paramaribo (Surinam): inicia a las 6:40 a.m., máximo a las 6:42 a.m. con 1%, finaliza a las 6:47 a.m.

¿Por qué no habrá eclipse total en 2025?

La NASA detalló que en esta ocasión la parte central de la sombra lunar no tocará la superficie terrestre, por lo que no se registrará un eclipse solar total en ninguna región del planeta. La Luna cubrirá solo una parte del Sol, dando la apariencia de una media luna en el cielo.

Recomendaciones de seguridad para observar el eclipse

La agencia espacial reiteró la importancia de utilizar protección ocular adecuada al observar el eclipse. Los lentes para eclipses o visores solares certificados con la norma ISO 12312-2 son indispensables para evitar daños a la vista. No se recomienda el uso de gafas de sol comunes ni observar el Sol directamente con cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares especiales.

Como alternativa, la observación indirecta mediante proyección estenopeica es una opción segura para seguir el fenómeno. La NASA advirtió que mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar lesiones oculares graves.