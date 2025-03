Las imágenes de ChatGPT al estilo Studio Ghibli abren discusión sobre los derechos de autor de la IA

LOS ÁNGELES (AP).- Los fanáticos de Studio Ghibli, el famoso estudio de animación japonés detrás de “El viaje de Chihiro” y otras películas queridas, se alegraron esta semana cuando una nueva versión de ChatGPT les permitió transformar memes populares de internet o fotos personales al estilo distintivo del fundador de Ghibli, Hayao Miyazaki.

Pero la tendencia también puso de relieve las preocupaciones éticas sobre las herramientas de inteligencia artificial (IA) entrenadas con obras creativas protegidas por derechos de autor y lo que esto significa para el futuro de los artistas. Miyazaki, de 84 años, conocido por su estilo dibujado a mano y su narrativa extravagante, expresó su escepticismo sobre el papel de la IA en la animación.

Janu Lingeswaran no le dio mucha importancia cuando subió una foto de su gato ragdoll de 3 años, Mali, al nuevo generador de imágenes de ChatGPT el miércoles. Luego le pidió a ChatGPT que la convirtiera al estilo Ghibli, creando al instante una imagen de anime que se parecía a Mali, pero también a uno de los personajes felinos minuciosamente dibujados que pueblan películas de Miyazaki como "Mi vecino Totoro" o "Kiki: Entregas a domicilio".

Resultados similares dieron el estilo Ghibli a imágenes icónicas, como el look casual del tirador turco Yusuf Dikec con camiseta y una mano en el bolsillo camino a ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2024. O el famoso meme de la "Chica del Desastre", de una niña de 4 años que mira a la cámara con una leve sonrisa mientras se incendia una casa al fondo.

OpenAI, creador de ChatGPT y que enfrenta demandas por derechos de autor relacionadas con su chatbot estrella, impulsó en gran medida los experimentos de "Ghiblificación", y su director ejecutivo, Sam Altman, cambió su perfil en la plataforma de redes sociales X por un retrato al estilo Ghibli. En un documento técnico publicado el martes, la compañía afirmó que la nueva herramienta adoptaría un enfoque conservador en la forma en que imita la estética de artistas individuales.

Studio Ghibli en Japón declinó hacer comentarios el viernes.

A medida que los usuarios publicaban sus imágenes al estilo Ghibli en redes sociales, los comentarios previos de Miyazaki sobre la animación con IA también comenzaron a resurgir. Cuando a Miyazaki le mostraron una demo de IA en 2016, declaró sentirse "totalmente disgustado" por la demostración, según el documental de la interacción.

La persona que mostraba la animación, que mostraba un cuerpo retorciéndose arrastrándose por la cabeza, explicó que la IA podía "presentarnos movimientos grotescos que los humanos no podemos imaginar". Podría usarse para movimientos de zombis, afirmó la persona.

Eso impulsó a Miyazaki a contar una historia.

“Todas las mañanas, menos en los últimos días, veo a mi amigo con discapacidad”, dijo Miyazaki. “Le cuesta mucho incluso chocar los cinco; su brazo, con los músculos rígidos, no puede alcanzar mi mano. Ahora, pensando en él, no puedo ver esto y encontrarme interesante. Quienquiera que haya creado esto no tiene ni idea de lo que es el dolor”.