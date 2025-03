Cielo se oscurece parcialmente en parte del hemisferio norte durante primer eclipse solar del 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una amplia franja del hemisferio norte, del este de Canadá a Siberia, pudo apreciar este sábado un eclipse solar parcial, en el que la Luna oculta parte del Sol.

El eclipse parcial, que es el primero del año y el decimoséptimo de este siglo, duró unas cuatro horas. Empezó a las 08:50 GMT y acabó a las 12:43 GMT.

"Los primeros continentales en verlo fueron los habitantes de Mauritania y Marruecos, y los últimos los del norte de Siberia", indicó Florent Deleflie, astrónomo del Observatorio de París-PSL.

También fue visible en Europa, según el Laboratorio Tiempo Espacio del Observatorio de París. El fenómeno alcanzó su momento cumbre a las 10:47 GMT, sobre el noreste de Canadá y Groenlandia.

Estas dos zonas tuvieron la mejor vista, ya que la Luna cubrió el 90% del disco solar, aunque no fue suficiente para que el cielo se oscureciera completamente.

A stunning view of the partial #SolarEclipse from space! ??

Captured by @eumetsat's Meteosat-12 satellite, you can see the Moon’s shadow sweeping across Earth btwn 06:00 - 12:30 UTC ??

Unlike a total eclipse, part of the Sun remained visible - did you catch it from the ground??? pic.twitter.com/wQ9CmB2JMI