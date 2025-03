Computación: ¿Por qué en Windows sigue habiendo virus?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El cómputo moderno tiene una larga historia: Las primeras computadoras eran costosas y requerían de mucho dinero. Se necesita para acondicionar cuartos con aire enfriado, por ejemplo, pues se calentaban mucho ya que usaban bulbos. Cuando la tecnología pasó a los transistores, los problemas de calor se redujeron pero aún así el tener suficientes recursos de memoria y procesadores rápidos era todavía ciencia ficción.

Las cosas cambiaron con la llegada de los circuitos integrados y eventualmente los microprocesadores. De pronto, construir computadoras ya no era un tema de muchísimos recursos. Sí, los microprocesadores no eran los más baratos pero claramente esta área iba a mejorar en pocos años y de pronto nacieron las computadoras personales. Para ello habrían pasado ya unos 30 años pero era claro que ya el cómputo se había ido al gran mercado, al del consumidor final. Las primeras computadoras “caseras” tenían no más de 16K bytes de memoria y la única forma de guardar la información era en casetes de audio.

Poco tiempo después llegarían las primeras unidades de discos flexibles de 5.25 pulgadas, los “floppys”, que permitieron entonces poder guardar información más rápidamente que en cinta y entonces comenzó el trabajo de crear los “sistemas operativos” para estas computadoras caseras de los años 1977-1980. Por ejemplo, los discos flexibles de la Apple II podían guardar 77K bytes, lo cual era un gran logro pero contrastando con la actualidad, hay muchas imágenes que requieren de más bytes, es decir, un diskette de esa época no podría guardar ni una imagen de mediana resolución, a todo esto.

Gracias a los discos duros, los sistemas operativos empezaron a formar de las computadoras modernas. La tecnología avanzó lo suficiente y pronto tuvimos discos de 40, 80, 200 megabytes, etcétera, hasta llegar a los que podían almacenar gigabytes y hoy en día terabytes. Entonces ya no se necesitaban tener los diskettes para arrancar al sistema. Simplemente el sistema operativo, instalado en el disco duro, hacía el “bootstrap” (es decir, “se ponía las botas él mismo”) y podíamos entonces trabajar con la computadora y sus programas.

Pero aquí empiezan a proliferar los virus de computadora, código malicioso que buscaba copiarse a los archivos ejecutables para ahí poderse duplicar en otros archivos. Estos programitas podían simplemente usar recursos o en el peor de los casos, dañarnos la información de nuestro trabajo e incluso lograr que los programas ejecutables, las aplicaciones, se estropearan y no se pudiesen usar más.

Esto provocó que nacieran los fabricantes de antivirus. Cuando un código maligno aparecía, los expertos lo revisaban y obtenían su firma electrónica, algo así como su ADN en código de máquina, el cual entonces podía usarse para descubrir qué archivos ejecutables estaban “infectados” y entonces, eliminar esos archivos o arreglarlos. Hubo virus informáticos famosos, como el Miguel Ángel, que supuestamente generaba su maldad el día de nacimiento del escultor (6 de marzo). Y desde luego, hubo soluciones informáticas para proteger nuestros equipos de estos códigos maliciosos.

Pero curiosamente, las computadoras con Linux y Unix no sufrían de virus. ¿Por qué? La razón no es que buscaran protegerse con un sistema antivirus desde el origen del sistema operativo, sino que la estructura del sistema permitía que cada usuario pudiese determinar los permisos que se tenían sobre sus archivos. Por ejemplo, un usuario podía poner sus archivos para ser leídos por todos, pero no se podían modificar por terceros. Era una cuestión simple de permisos. No se requería más. El sistema de archivos de los sistemas Linux y Mac OS (que es una versión de Unix), impide de raíz que un virus se introduzca en la computadora y modifique las aplicaciones, pues simplemente el sistema operativo se lo impide si no se tienen los permisos para ello.

Los permisos del sistema de archivos en Linux, por ejemplo, son atributos que determinan quién puede acceder a un archivo o directorio y qué puede hacer con él. Esto es:

Permisos de lectura, escritura y ejecución

Lectura (r): Permite leer el archivo o acceder a la carpeta

Escritura (w): Permite editar el archivo o crear nuevos archivos en la carpeta

Ejecución (x): Permite ejecutar el archivo o listar los archivos internos de la carpeta

Grupos de permisos

Usuario dueño: El usuario que creó el archivo

Grupo dueño: El grupo que posee el archivo

Otros usuarios: Los usuarios que no pertenecen al grupo dueño

Windows, curiosamente, tiene también permisos en su sistema de archivos, pero es muy laxo en su uso. Por ejemplo, si queremos hacer algo que el sistema de archivos y permisos me lo impide, me avisa indicando que debo tener los permisos de administrador, pero muchas veces desde el aviso me da la oportunidad de cambiarme a ese usuario, que es muy poderoso dentro del sistema. Esta manera poco estricta de usar los permisos de los archivos es lo que hace tan inseguro a Windows y susceptible de que el código malicioso pueda colarse por algún agujero de seguridad.

Tal vez Microsoft decidió abrir un nuevo nicho de mercado, los antivirus, los cuales han generado mucho dinero. Por ejemplo, en el año 2016, la facturación del mercado ascendió a 3,503.7 millones de dólares. Por su parte, el valor estimado de los ingresos para 2021 fue de 4,148.1 millones (https://es.statista.com/estadisticas/967316/facturacion-del-mercado-de-antivirus-en-el-mundo/).

Hoy en día los virus informáticos son un problema menor, pues se conocen muy bien los esquemas para introducir código malicioso y en general están cubiertos, pero ¿cuál será la razón para que Microsoft no haya impuesto un sistema de permisos de archivos mucho más estricto, en lugar de tener que lidiar con los virus informáticos usando aplicaciones específicas? Para mí esto es un misterio.