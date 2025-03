Explota otro cohete Starship de SpaceX en un nuevo vuelo de prueba (Videos)

DALLAS (AP).- Casi dos meses después de que una explosión dejó caer escombros sobre Turcas y Caicos, SpaceX lanzó este jueves otro enorme cohete Starship, pero perdió contacto minutos después del vuelo de prueba mientras la nave espacial se desplomaba de forma descontrolada.

El cohete de 123 metros despegó de Texas poco antes del atardecer. SpaceX recuperó la primera etapa del cohete en la plataforma con enormes brazos mecánicos, pero los motores de la nave espacial en la parte superior comenzaron a apagarse mientras se dirigía hacia el este en lo que se suponía que sería una entrada controlada sobre el océano Índico, a medio mundo de distancia. Se perdió el contacto con la nave espacial mientras giraba fuera de control.

El vuelo, que debía durar una hora, no pudo liberar los satélites simulados en el espacio como estaba planeado. La nave espacial alcanzó casi 150 kilómetros de altitud antes de que aparecieran los problemas. De momento se desconoce dónde cayó la nave.

“Desafortunadamente, también pasó esto la última vez, así que ahora tenemos algo de práctica”, dijo Dan Huot, comentarista de vuelo de SpaceX, desde el lugar del lanzamiento.

La NASA ha reservado a Starship para llevar a sus astronautas a la Luna a finales de esta década. El presidente de la compañía, Elon Musk, tiene como objetivo llegar a Marte con Starship, el cohete más grande del mundo.

Al igual que la última vez, Starship llevaba cuatro satélites simulados para liberar una vez que la nave alcanzara el espacio en lo que fue su octavo vuelo de prueba para futuras misiones. Eran similares a los satélites de internet Starlink de SpaceX, miles de los cuales orbitan actualmente la Tierra.

