Multimillonario destaca viaje a Marte para astronautas en su intento de ser próximo jefe de la NASA

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — El nominado para el puesto más alto de la NASA, el multimillonario caminante espacial Jared Isaacman, expuso el miércoles su visión para la exploración espacial que prioriza el envío de astronautas a Marte.

El presidente Donald Trump nominó a Isaacman para convertirse en el 15º administrador de la NASA a finales del año pasado. Si se confirma, el empresario tecnológico se convertiría en la persona más joven en liderar la agencia espacial que está considerando regresar astronautas a la Luna y sería uno de los pocos administradores que realmente ha viajado al espacio.

El Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado se reunió en Washington para la audiencia de nominación.

"Como dijo el presidente, priorizaremos el envío de astronautas estadounidenses a Marte y, en el camino, inevitablemente tendremos las capacidades para regresar a la Luna", afirmó Isaacman en sus comentarios iniciales.

Más tarde aseguró a los senadores que no renunciaría a la Luna y quiere que Estados Unidos supere a China en el aterrizaje de astronautas allí.

"No dije que no deberíamos ir a la Luna", expresó. "¿Por qué está tardando tanto en regresar a la Luna y por qué cuesta tanto dinero? Absolutamente quiero que regresemos a la Luna".

Las expediciones a La luna y Marte pueden desarrollarse en paralelo. "No creo que sean excluyentes", añadió.

Isaacman, de 42 años, ya ha volado al espacio dos veces, comprando sus propios viajes con SpaceX, y realizó la primera caminata espacial privada del mundo en septiembre pasado. Piloto experimentado de aviones a reacción, hizo su fortuna con una empresa de procesamiento de pagos que comenzó en el sótano de sus padres, ahora llamada Shift4.

Reconoció en su testimonio que no es "un nominado típico para este puesto".

"He sido relativamente apolítico; no soy científico y nunca trabajé en la NASA", comentó. "No creo que estas sean debilidades".

La agencia espacial y otros estaban ansiosos por escuchar la postura de Isaacman sobre la Luna y Marte para la exploración humana, dada su estrecha asociación con Elon Musk de SpaceX.

En la audiencia estaban los tres astronautas estadounidenses y un canadiense asignados al vuelo de la NASA a la Luna planeado para el próximo año, así como las seis personas que lanzaron al espacio con Isaacman.

El senador Ted Cruz, republicano de Texas y presidente del comité, instó a la necesidad de "mantener el rumbo" con los planes de la NASA para regresar astronautas a la Luna.

"Un cambio extremo en las prioridades en esta etapa casi con certeza significaría una luna roja, cediendo terreno a China por generaciones", señaló Cruz.

La NASA ha estado promoviendo la Luna como el siguiente paso lógico para los astronautas durante años. El programa Artemis tiene como objetivo enviar una tripulación alrededor de la Luna el próximo año y aterrizar astronautas cerca del polo sur lunar tan pronto como en 2027. Esta vez se planean bases lunares, no solo visitas rápidas como las de las misiones Apolo de la NASA a finales de los años 60 y principios de los 70.

Artemis ha avanzado lentamente y ha sido costoso, especialmente para el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA. Solo ha despegado una vez hasta ahora, en 2022 sin tripulación.

Musk favorece Marte como destino, mientras intensifica más vuelos de prueba desde Texas para Starship, el cohete más grande y poderoso del mundo. Al hacer que Starship sea reutilizable, pretende reducir drásticamente los costos de llevar personas y equipos al planeta rojo.

La NASA ha elegido Starship para sus dos primeros aterrizajes de astronautas en la Luna bajo Artemis, nombrado así por la hermana gemela de Apolo en la mitología griega.