Apple prepara la producción de su primer iPhone plegable. ¿Cuándo será lanzado?

MADRID (Portaltic/EP).- Apple está preparando la producción de su primer 'smartphone' iPhone plegable de la mano de Foxconn, un proyecto que comenzará a finales del tercer trimestre o principios del cuarto trimestre de este año, para lanzarse oficialmente durante el próximo año 2026, cuando comenzará su producción en masa.

Tal y como se ha podido conocer anteriormente, la firma tecnológica de Cupertino planea lanzar un nuevo iPhone con diseño plegable durante el próximo año 2026, que estará basado en las características del nuevo iPhone Air más delgado (previsto para finales de este año), como es su batería, pantalla, módem y procesador.

En este sentido, las instalaciones de Foxconn, uno de los principales fabricantes de iPhone, se preparan para iniciar oficialmente el proyecto de fabricación del iPhone plegable, que dará comienzo a finales del tercer trimestre o principios del cuarto trimestre de este año 2025.

Así lo ha dado a conocer el analista Ming-Chi Kuo a través de una publicación en la red social X (antigua Twitter), donde ha detallado que, aunque el proceso de producción está próximo, por el momento, muchas de las especificaciones de los componentes, como es el caso de la bisagra, "aún no se han finalizado".

Apple Foldable iPhone Updates:



1. Assembly supplier Foxconn is expected to officially kick off the project in late 3Q25 or early 4Q25. As of now, many component specifications (including the hinge, which has drawn considerable market attention) have yet to be finalized.



2. The… https://t.co/KsGu49JXkP