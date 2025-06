Juez desestima demanda de derechos de autor de autores contra Meta por entrenamiento de IA

SAN FRANCISCO (AP).- Un juez federal falló a favor de Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, al desestimar una demanda por violación de derechos de autor presentada por un grupo de autores que acusaron a la compañía de robar sus obras para entrenar su tecnología de inteligencia artificial.

El fallo del miércoles del juez de distrito estadunidense Vince Chhabria fue el segundo en una semana del tribunal federal de San Francisco que desestima importantes reclamos de derechos de autor de autores de libros contra la industria de inteligencia artificial en rápido desarrollo.

Chhabria determinó que 13 autores que demandaron a Meta "presentaron argumentos erróneos" y desestimó el caso. Sin embargo, el juez también afirmó que el fallo se limita a los autores del caso y no implica que el uso por parte de Meta de materiales protegidos por derechos de autor sea lícito.

“Esta sentencia no respalda la licitud del uso por parte de Meta de materiales protegidos por derechos de autor para entrenar sus modelos lingüísticos”, escribió Chhabria. “Solo respalda la licitud de los demandantes al presentar argumentos erróneos y no desarrollar un expediente que sustente el argumento correcto”.

Los abogados de los demandantes —un grupo de reconocidos escritores que incluye a la comediante Sarah Silverman y a los autores Jacqueline Woodson y Ta-Nehisi Coates— declararon en un comunicado que el tribunal dictaminó que las empresas de inteligencia artificial que incorporan obras protegidas por derechos de autor a sus modelos sin obtener el permiso de los titulares ni pagar por ellas están, en general, infringiendo la ley. Sin embargo, a pesar del historial indiscutible de Meta en la piratería de obras protegidas por derechos de autor, un hecho sin precedentes en la historia, el tribunal falló a su favor. Discrepamos respetuosamente de esa conclusión.

Meta dijo que agradece la decisión

“Los modelos de IA de código abierto están impulsando innovaciones transformadoras, productividad y creatividad para individuos y empresas, y el uso justo de material protegido por derechos de autor es un marco legal vital para desarrollar esta tecnología transformadora”, afirmó la compañía con sede en Menlo Park, California, en un comunicado.

Aunque Meta obtuvo la mayoría en su solicitud de desestimación, podría resultar una victoria pírrica. En su fallo de 40 páginas, Chhabria expuso repetidamente razones para creer que Meta y otras empresas de inteligencia artificial se han convertido en infractores recurrentes de derechos de autor al usar su tecnología en libros y otras obras creadas por humanos, y pareció invitar a otros autores a presentar sus casos ante su tribunal de forma que les permitiera acceder a juicio.

El juez se burló de los argumentos de que exigir a las empresas de IA que se adhieran a leyes de derechos de autor con décadas de antigüedad frenaría los avances en una tecnología crucial en un momento crucial. «Se espera que estos productos generen miles de millones, incluso billones de dólares, para las empresas que los desarrollan. Si usar obras protegidas por derechos de autor para entrenar los modelos es tan necesario como afirman las empresas, buscarán la manera de compensar a los titulares de los derechos de autor».

El lunes, desde el mismo tribunal, el juez de distrito estadounidense William Alsup dictaminó que la empresa de inteligencia artificial Anthropic no violó la ley al entrenar a su chatbot Claude con millones de libros con derechos de autor, pero la empresa aún debe ir a juicio por adquirir ilícitamente esos libros de sitios web piratas en lugar de comprarlos.

Pero el proceso real de un sistema de IA que destila miles de obras escritas para poder producir sus propios pasajes de texto califica como “uso justo” según la ley de derechos de autor de Estados Unidos porque es “esencialmente transformador”, escribió Alsup.

En el caso Meta, los autores habían argumentado en presentaciones judiciales que Meta es “responsable de una violación masiva de derechos de autor” al tomar sus libros de repositorios en línea de obras pirateadas y alimentarlos al sistema insignia de inteligencia artificial generativa de Meta, Llama.

Los pasajes de texto extensos y con una escritura distintiva, como los que se encuentran en los libros, son muy útiles para enseñar a los chatbots de IA generativa los patrones del lenguaje humano. “Meta podría y debería haber pagado” para comprar y licenciar esas obras literarias, argumentaron los abogados de los autores.

Meta replicó en presentaciones judiciales que la ley de derechos de autor de Estados Unidos “permite la copia no autorizada de una obra para transformarla en algo nuevo” y que la nueva expresión generada por IA que surge de sus chatbots es fundamentalmente diferente de los libros con los que fue entrenada.

“Después de casi dos años de litigio, todavía no hay evidencia de que alguien haya usado alguna vez Llama como sustituto de la lectura de los libros de los demandantes, o que siquiera pudieran hacerlo”, argumentaron los abogados de Meta.

Meta dice que Llama no reproducirá los trabajos reales que ha copiado, incluso cuando se le solicite.

“Nadie puede usar Llama para leer la descripción de Sarah Silverman de su infancia, o la historia de Junot Díaz sobre un niño dominicano que creció en Nueva Jersey”, escribieron sus abogados.

Acusada de retirar esos libros de "bibliotecas fantasma" en línea, Meta también argumentó que los métodos que utilizó "no tienen relación con la naturaleza y el propósito de su uso" y que el resultado habría sido el mismo si la empresa hubiera llegado a un acuerdo con bibliotecas reales.

Gracias a estos acuerdos, Google construyó su repositorio en línea Google Books de más de 20 millones de libros, aunque también luchó durante una década contra demandas legales antes de que en 2016 la Corte Suprema de Estados Unidos dejara en pie los fallos de tribunales inferiores que rechazaron los reclamos por violación de derechos de autor.

El caso de los autores contra Meta obligó a destituir al CEO Mark Zuckerberg y reveló conversaciones internas en la empresa sobre la ética de acceder a bases de datos pirateadas que han atraído el escrutinio durante mucho tiempo.

“Las autoridades cierran regularmente sus dominios e incluso procesan a los responsables”, argumentaron los abogados de los autores en un expediente judicial. “Es indiscutible que Meta sabía que extraer obras protegidas por derechos de autor de bases de datos pirateadas podría exponer a la empresa a un enorme riesgo: esto desencadenó una escalada a Mark Zuckerberg y otros ejecutivos de Meta para obtener su aprobación. Su apuesta no debería dar frutos”.

Los demandantes nombrados son Jacqueline Woodson, Richard Kadrey, Andrew Sean Greer, Rachel Louise Snyder, David Henry Hwang, Ta-Nehisi Coates, Laura Lippman, Matthew Klam, Junot Diaz, Sarah Silverman, Lysa TerKeurst, Christopher Golden y Christopher Farnsworth.

Chhabria declaró en el fallo que, si bien no le quedaba otra opción que conceder la sentencia sumaria de Meta que desestimaba el caso, “en general, las consecuencias de este fallo son limitadas. No se trata de una demanda colectiva, por lo que el fallo solo afecta los derechos de estos 13 autores, no de los innumerables otros cuyas obras Meta utilizó para entrenar a sus modelos”.