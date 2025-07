Satélite de la NASA “muerto” desde 1967 sorprende al enviar una misteriosa señal de radio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un satélite de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) —que dejó de funcionar hace 58 años— emitió una poderosa señal que “eclipsó todo lo demás en el cielo por un brevísimo instante”, de acuerdo con Clancy James, astrónomo del equipo que detectó la señal.

Relay 2 fue uno de los primeros satélites en lanzarse al espacio, en 1964. Era un aparato de comunicación experimental. Dejó de funcionar en 1967, y desde entonces orbita alrededor de la Tierra.

Por eso, cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Curtin en Australia detectaron la actividad proveniente del satélite su sorpresa fue mayúscula, de acuerdo con la publicación de NewScientist.

Cuando identificaron la señal el 13 de junio del 2024, Clancy James y su equipo se encontraban observando el cielo con el telescopio “Australian Square Kilometre Array Pathfinder” (ASKAP) en búsqueda de actividad proveniente de otras galaxias en el espacio, en forma de ráfaga rápida de radio (FRB, por sus siglas en inglés).

Las ráfagas rápidas de radio (FRB) son pulsos brillantes de emisión de radio que duran solo una pequeña fracción de segundo, de acuerdo con el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.

Algunas de estas señales, como una detectada en 2023, pueden durar milésimas de segundo, pero generar tanta energía como la que crea el Sol en un año o más, de acuerdo con CNN.

Los astrónomos todavía no saben qué las provoca. La primera se descubrió en 2007 y desde entonces se han detectado cientos de estos eventos. La mayoría de las FRB ocurren como un solo estallido, pero algunas se repiten y se han asociado con galaxias externas.

En este caso, la señal fue breve pero poderosa: duró menos de 30 nanosegundos, pero liberó una gran cantidad de energía, que parecía venir desde el interior de la galaxia, lo que causó entusiasmo a los científicos.

“Si está cerca, podemos estudiarla fácilmente con telescopios ópticos, así que nos emocionamos muchísimo, pensando que quizá habíamos descubierto un nuevo púlsar o algún otro objeto”, explicó Clancy a NewScientist.

Al analizarlo más detalladamente y rastrear el origen de la señal descubrieron que provenía del satélite Relay 2. “Se trataba de un pulso de radio increíblemente potente que eclipsó con creces todo lo demás en el cielo durante un breve periodo de tiempo”, dijo Clancy a la revista científica.

El satélite Relay 2 lleva casi 60 años sin funcionar. Por ello, Clancy y su equipo concluyeron en el estudio publicado en arXIV, que la señal pudo surgir de un evento externo, como una descarga electrostática (una acumulación de electricidad que produce un destello similar a una chispa) o deberse a un micrometeorito que impactó el satélite y produjo una nube de plasma cargado.

“Nuestra observación abre nuevas posibilidades para la teledetección de descargas electrostáticas, que supone una seria amenaza para las naves espaciales, y revela una nueva fuente de eventos falsos para las observaciones de astronomía de fenómenos transitorios”, afirmó el equipo de astrónomos en el artículo científico publicado por la Sociedad Astronómica Americana, con sede en Estados Unidos.

