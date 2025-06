Clientes hacen largas filas en tiendas para recibir la nueva Nintendo Switch 2 (Video)

TOKIO (AP) — Clientes ansiosos hicieron largas filas fuera de las tiendas de electrónica en Tokio con horas de anticipación para recoger sus consolas de videojuegos Nintendo Switch 2 que habían ordenado por adelantado.

La tan esperada Switch 2, que se lanza en todo el mundo el jueves, es una actualización de su predecesora de ocho años con nuevas funciones sociales destinadas a atraer a los jugadores al juego en línea. Nintendo cuenta con que la Switch 2 ayude a impulsar sus ventas, que han estado decayendo.

En Estados Unidos, un caótico proceso de apartado por adelantado en abril dejó a algunos fanáticos frustrados después que las consolas se agotaran rápidamente. Aun así, algunos fanáticos entusiastas se alinearon temprano el jueves en minoristas como Target con la esperanza de comprar una unidad.

Edgar Huo, quien estaba en una fila de unas 25 personas afuera de un Target en el barrio de Tribeca en Manhattan, Nueva York, expresó: "Estoy jugándome el todo por el todo aquí". Muchos de los que esperaban a que la tienda abriera habían ordenado en línea, pero unos pocos como Huo esperaban tener la oportunidad de comprar cualquier inventario extra que la tienda tuviera.

En Japón, las nuevas consolas se vendieron a través de un sistema de lotería competitivo que, según Nintendo, recibió alrededor de 2,2 millones de solicitudes.

Fuera del sorteo oficial, algunos minoristas ofrecieron sus propias loterías para apartar los dispositivos por adelantado.

These lines for Nintendo Switch 2 in my city are insane??



There's a long line at every Gamestop & Best Buy I drove by



There's about 80 people in line for my Gamestop and 200+ people in line at the Best Buy across the street#NintendoSwitch2 bout to do NUMBERS pic.twitter.com/WpuoWQemIb — NintenGOD (@AesirMalos) June 5, 2025