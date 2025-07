¿Cansado de las llamadas spam? Así puedes bloquearlas en tu celular Android e iOS

MADRID (Portaltic/EP) - Los usuarios de 'smartphones' Android e iOS pueden protegerse de las llamadas y los mensajes molestos de números desconocidos, que además de contener spam, pueden, en los casos más graves, ser la presentación de una estafa.

La lucha contra el 'spam' telefónico llevó al Gobierno a prohibir recientemente las llamadas comerciales realizadas desde números móviles, como se recoge en la Orden TDF/149/2025.

Esta Orden también alcanza a las llamadas y SMS de números que no hayan sido atribuidos, asignados o adjudicados a un servicio, a un operador o a un cliente, por ejemplo, los números que comienzan por 3 o por 4; y a las llamadas y SMS de origen internacional que simulan haber sido originadas en un número español. En ambos casos, son las operadoras las que deben prohibir estas comunicaciones.

Leyes aparte, Apple incorporó a iOS 26 'Filtro de llamadas', una nueva función que ayuda a mantener a raya las llamadas 'spam'. Esta novedad no lo era tanto para los usuarios de Android, que desde hace varios años tienen disponible la misma función.

Este es un tema que la propia Google se ha permitido convertir en parodia, con un 'sketch' en el que un iPhone comenta la "loca coincidencia" de que acabe sacando funciones que ya tenía Pixel.

Independientemente de qué sistema operativo la tenía primero, lo importante es que tanto los usuarios de Android como los de iOS pueden añadir una capa de protección ante las llamadas y los mensajes de desconocidos.

EVITAR LAS LLAMADAS SPAM

La aplicación de Teléfono de Android en Pixel recoge bajo el epígrafe 'Asistencia de llamadas' dos funciones: 'Filtro de llamadas' e 'Identificador de llamada y spam'.

El 'Filtro de llamadas' funciona en segundo plano, sin necesidad de WiFi ni datos móviles, para identificar a la persona o empresa que llama, para que el usuario pueda saber quién es y el motivo antes de descolgar.

Este filtro activa una voz digital -el usuario puede elegir entre dos- que se presenta y pregunta el motivo de la llamada cuando detecta una llamada 'spam', un posible número falso o una llamada que se hace por primera vez.

En Pixel 6 y modelos anteriores el usuario puede elegir el tipo de llamadas que quiere filtrar, mientras que en Pixel 7 y en modelos posteriores, el filtrado es automático.

En 'Identificador de llamada y spam' se encuentran la opción 'Ver identificador de llamada y de spam', que ofrece información sobre el teléfono que está llamando o al que queremos llamar si no lo tenemos en la agenda de contactos.

También 'Filtrar llamadas de spam', que bloquea las llamadas que detecta como 'spam' y de manera silenciosa las registra en el historial de llamadas. Estas llamadas no sonarán ni dejarán un mensaje de voz, de tal forma que el usuario no sabrá que las ha recibido hasta que no consulte el historial.

Adicionalmente, en el apartado de 'Números bloqueados', es posible habilitar la opción que bloquea las llamadas procedentes de números desconocidos.

Aunque estos ajustes se encuentran en Pixel, en otro móviles Android hay que tener la 'app' Teléfono de Google instalada, ya que en ocasiones los fabricantes incluyen una 'app' propia, auque suelen tener funciones similares.

En iOS, también en la 'app' de Teléfono, es posible bloquear las llamadas no deseadas, las que proceden de números que no están guardados en la agenda con el ajuste 'Silenciar números desconocidos'.

Al igual que ocurre en los Pixel, esta función evita que suenen y directamente incluye las llamadas en el listado, sin que el usuario se entere de nada.

Más reciente es la función de 'Filtro de llamadas', que se ha presentado con iOS 26. El sistema responde automáticamente en un segundo plano para obtener información de las llamadas de números desconocidos y mostrársela al usuario antes de descolgar.

EVITAR LOS MENSAJES SPAM

En la 'app' de Mensajes también es posible frenar los mensajes no solicitados. En el caso de Android, los ajustes de 'Protección y seguridad' permiten activar la 'Protección contra spam', que identifica contenido como estafas e intentos de 'phishing'.

Esta detección se hace en tiempo real, con la ayuda de modelos de aprendizaje automático, y envía los mensajes sospechosos o peligrosos a una carpeta de 'spam', para evitar que el usuario los vea. Siempre puede revisar este espacio más tarde, que se encuentra en el menú de Mensajes, como 'Spam y bloqueado'.

La app iMessage también dispone de una función similar, que permite filtrar los mensajes que proceden de números desconocidos. Estos pasan a una carpeta aparte, de 'Remitentes desconocidos', sin que el usuario reciba notificación.