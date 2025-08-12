Musk demandará a Apple por no incluir a X y Grok entre sus principales aplicaciones

La página inicial de X se muestra en una computadora y un teléfono en Sídney el 16 de octubre de 2023.. Foto: Foto AP/Rick Rycroft, Archivo)

(AP).- El multimillonario propietario de SpaceX, Tesla y X, Elon Musk, dice que planea demandar a Apple por no incluir a X y su aplicación de chatbot de inteligencia artificial Grok entre sus aplicaciones más recomendadas en su App Store.

Musk publicó los comentarios sobre X el lunes por la noche, diciendo: "Oye, @Apple App Store, ¿por qué te niegas a incluir X o Grok en tu sección de 'Imprescindibles' cuando X es la app de noticias número 1 del mundo y Grok es la número 5 entre todas las apps? ¿Estás jugando a la política? ¿Qué ocurre? Las mentes inquisitivas quieren saber".

Grok es propiedad de la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI.

Musk continuó diciendo que “Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, aparte de OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo que constituye una clara violación antimonopolio. xAI emprenderá acciones legales de inmediato”.

No dio más detalles.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Apple, que ha enfrentado varias acusaciones de violaciones antimonopolio en los últimos años.

Un juez federal determinó recientemente que Apple violó una orden judicial en un caso antimonopolio presentado por el fabricante de Fortnite, Epic Games.

Los reguladores de la Unión Europea, compuesta por 27 naciones, multaron a Apple con 500 millones de euros en abril por violar las reglas de competencia al impedir que los creadores de aplicaciones indicaran a los usuarios opciones más baratas fuera de su App Store.

El año pasado, la UE multó al gigante tecnológico estadunidense con casi 2 mil millones de dólares por favorecer injustamente su propio servicio de transmisión de música al prohibir a rivales como Spotify que dijeran a los usuarios cómo podían pagar suscripciones más baratas fuera de las aplicaciones de iPhone.

A primera hora del martes, la app más popular en la App Store de Apple era TikTok, seguida de Tinder, Duolingo, YouTube y Bumble. ChatGPT de Open AI ocupaba el séptimo puesto.