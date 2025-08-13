Las llamadas pueden espiarse de forma remota con las vibraciones que emite el telÃ©fono mÃ³vil

MADRID (Portaltic/EP).- Las llamadas telefÃ³nicas pueden espiarse de forma remota a travÃ©s del registro de las vibraciones, un tipo de ciberamenaza que ha demostrado un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos).

Al hablar por telÃ©fono mÃ³vil, el dispositivo emite unas vibraciones que, por lo general, pasan desapercibidas para las personas, pero que pueden ser capturadas por radares remotos.

Con ayuda de la inteligencia artificial, en concreto, del aprendizaje automÃ¡tico, esas vibraciones pueden transcribirse.

Se trata de un potencial tipo de ciberataque que los investigadores han estudiado con el objetivo de comprender futuros riesgos para la privacidad de las personas, y que han expuesto en la conferencia de ciberseguridad ACM WiSec 2025.

En su investigaciÃ³n, han empleado un sensor de radar de ondas milimÃ©tricas que ubicaron a pocos metros de un telÃ©fono mÃ³vil para registrar las vibraciones de una llamada. Estas vibraciones las analizaron posteriormente con una versiÃ³n adaptada de Whisper, un modelo de lenguaje de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para el reconocimiento de voz.

Con esta tÃ©cnica, lograron descifrar lo que se dijo en la conversaciÃ³n con una precisiÃ³n del 60 por ciento, como recogen en un comunicado compartido por la Universidad. Esta precisiÃ³n, aunque por el momento baja, podrÃ­a mejorar con la incorporaciÃ³n de correcciones manual basadas en el contexto, siempre que se tenga conocimiento previo de la conversaciÃ³n.

"De forma similar a cÃ³mo los lectores de labios pueden usar informaciÃ³n limitada para interpretar conversaciones, los resultados de nuestro modelo, combinados con informaciÃ³n contextual, nos permiten inferir fragmentos de una conversaciÃ³n telefÃ³nica a pocos metros de distancia", ha afirmado Suryoday Basak, primer autor de esta investigaciÃ³n.