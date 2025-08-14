Robots humaoides bailan hip-hop y hacen artes marciales en feria tecnolÃ³gica

Un robot humanoide en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing el 14 de agosto del 2025. Foto: AP

CIUDAD DE MÃ‰XICO (AP).- Robots humanoides bailaron hip-hop, realizaron artes marciales y tocaron teclado, guitarra y baterÃ­a en la ceremonia de apertura de los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing el jueves por la noche.

La competencia comienza el viernes con mÃ¡s de 500 robots humanoides en 280 equipos de 16 paÃ­ses, incluidos Estados Unidos, Alemania y JapÃ³n, compitiendo en deportes como fÃºtbol, carrera y boxeo. El evento se produce mientras China ha intensificado sus esfuerzos para desarrollar robots humanoides impulsados por inteligencia artificial.

Durante la ceremonia de apertura, los robots demostraron futbol y boxeo, entre otros deportes, con algunos animando y haciendo volteretas como si estuvieran en un evento deportivo real.

Un robot jugador de futbol anotÃ³ un gol despuÃ©s de varios intentos, causando que el robot portero cayera al suelo. Otro jugador cayÃ³ pero se levantÃ³ sin ayuda.

Los robots tambiÃ©n modelaron sombreros y ropa de moda junto a modelos humanos. En un percance, un robot modelo cayÃ³ y tuvo que ser retirado del escenario por dos seres humanos.

Equipos de empresas de robots y universidades chinas, incluidas la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Beijing, estÃ¡n compitiendo en los juegos. TambiÃ©n estÃ¡n participando tres escuelas secundarias.

El periÃ³dico oficial de China, Diario del Pueblo, citÃ³ a un funcionario del gobierno en Beijing diciendo que cada robot que participa "estÃ¡ creando historia".

El evento durarÃ¡ tres dÃ­as, concluyendo el domingo. Las entradas cuestan entre 180 y 580 yuanes (entre 25 y 80 dÃ³lares).