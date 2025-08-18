Chupones para adultos: ¿Alivio para el estrés o un riesgo para tu salud?

La tendencia de los chupones para adultos ha generado un debate entre los usuarios que buscan alivio para el estrés y los especialistas que advierten sobre riesgos.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Especialistas del campo de la odontología han sido claros al señalar los peligros que el uso prolongado de chupones puede representar para la salud bucal de un adulto. A diferencia de los niños, cuyas estructuras óseas y dentales están en desarrollo, los cambios en la dentadura de un adulto pueden ser más difíciles de corregir.

Allen Zhang, director ejecutivo de la empresa de tecnología dental ProDENT, señaló que han observado un aumento de casos de dientes desalineados y "resalte" (cuando los dientes superiores sobresalen más allá de los inferiores) en adultos que usan chupones con regularidad. La Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica (AAPD, por sus siglas en inglés) ya advierte que el uso de chupones en niños mayores de 18 meses puede influir en el desarrollo orofacial, llevando a mordida abierta, mordida cruzada posterior y maloclusión de Clase II. Los especialistas sugieren que estos riesgos son aplicables e incluso más significativos en adultos.

Análisis desde la psicología

Desde la perspectiva de la salud mental, los expertos sugieren que esta tendencia podría ser una manifestación de un fenómeno conocido como "regresión".

El psicólogo Zhang Mo afirmó en declaraciones al South China Morning Post que "la verdadera solución no es tratarse a sí mismos como un niño, sino enfrentar el desafío directamente y resolverlo". De manera similar, el Dr. Hamilton Gaiani, director médico de FirePit Health, explicó al medio de comunicación UNILAD que depender de un consuelo temporal como un chupón puede retrasar la resolución de problemas emocionales más profundos.

Falta de evidencia científica y recomendaciones

Actualmente no existe investigación médica significativa que respalde los beneficios para la salud del uso de chupones en adultos. Las afirmaciones sobre su efectividad provienen de testimonios anecdóticos compartidos en redes sociales.

Los especialistas recomiendan que los adultos que buscan manejar el estrés y la ansiedad exploren alternativas con respaldo científico y sin los riesgos asociados a los chupones. Entre las opciones sugeridas se encuentran la terapia psicológica, el ejercicio, técnicas de relajación como la meditación o la búsqueda de nuevos pasatiempos.