La ciencia lo confirma: una parte de México se está separando del país

El Golfo de California es una consecuencia directa de la separación de las placas del Pacífico y Norteamérica, un fenómeno que continúa activo.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Península de Baja California se separa de México a un ritmo de centímetros por año, un proceso geológico impulsado por la tectónica de placas que eventualmente la convertirá en una isla. Este fenómeno, imperceptible en la vida cotidiana, es objeto de estudio constante por parte de la comunidad científica.

El desplazamiento es el resultado del movimiento de la Placa del Pacífico, sobre la cual se asienta la península, que se aleja de la Placa de Norteamérica, donde se encuentra el resto del territorio mexicano. La velocidad de esta separación es de aproximadamente cuatro a cinco centímetros anuales.

Noticias Relacionadas Nueva falla geológica en CDMX: lo que se sabe y el riesgo que representa

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

El motor tectónico detrás de la separación

La principal causa de este movimiento es la actividad en la Falla de San Andrés y el sistema de fallas del Golfo de California. Estas fracturas en la corteza terrestre son el límite entre las dos placas tectónicas. A medida que las placas se deslizan una junto a la otra, la península es arrastrada hacia el noroeste.

Este proceso es análogo al que dio origen al Golfo de California, según han explicado especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en materiales de divulgación como el de TV UNAM. De acuerdo con Thierry Calmus, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, en un comunicado de la institución publicado el 8 de junio de 2017, el sistema de fallas del Golfo de California existe desde hace aproximadamente seis millones de años, lo que sitúa el origen del golfo dentro del mismo fenómeno tectónico que provoca la separación actual. La continua actividad tectónica no solo provoca el distanciamiento de la península, sino que también genera una importante actividad sísmica en la región.

Un futuro insular para Baja California

De continuar la tendencia actual, en millones de años, la Península de Baja California se habrá separado por completo del continente. Los modelos geológicos sugieren que la península podría desplazarse hasta la altura de Alaska.

Este proceso de separación no es nuevo. Según estimaciones científicas, desde el año 1500, la península se ha desplazado aproximadamente 24 metros. Aunque el cambio es gradual, la geología ha demostrado que la configuración de los continentes está en constante transformación.

Implicaciones del fenómeno geológico

El principal efecto de este movimiento tectónico es el riesgo sísmico para la región. La Falla de San Andrés es conocida por su capacidad de generar terremotos de gran magnitud, y el sistema de fallas del Golfo de California también presenta una amenaza.

A largo plazo, la separación de la península alterará la geografía de México, con la pérdida de una porción de su territorio continental y la modificación de su línea costera. Asimismo, el ecosistema de la península evolucionará de manera distinta al aislarse del resto del continente.

La comunidad científica mantiene un monitoreo constante del movimiento de la península para comprender mejor la evolución del paisaje geológico. Instituciones como el Instituto de Geología de la UNAM, según consta en sus publicaciones, participan activamente en este seguimiento para la prevención de riesgos.