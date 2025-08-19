WhatsApp ahora te permite guardar mensajes temporales: así funciona el botón "Conservar"

La función "Conservar en el chat" de WhatsApp permite a los usuarios guardar mensajes específicos en conversaciones con mensajes temporales activados.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La función de WhatsApp denominada “Conservar en el chat”, diseñada para que los usuarios puedan guardar mensajes específicos dentro de una conversación que tiene activada la opción de mensajes temporales. Esta herramienta permite que cualquier participante de un chat pueda evitar que un mensaje desaparezca una vez que se cumpla el plazo de tiempo establecido.

El objetivo es ofrecer flexibilidad a los usuarios para que puedan mantener información relevante, como direcciones o notas de voz, que de otra manera se eliminarían automáticamente.

TE PUEDE INTERESAR: Estafa de las llamadas cruzadas: alerta por extorsión que pone en riesgo a menores de edad

¿Cómo funciona la opción para conservar mensajes?

Para utilizar la función, el usuario debe mantener presionado el mensaje que desea guardar. Al hacerlo, aparecerá un ícono de marcador en la parte superior de la pantalla, junto a las opciones de responder o reenviar. Al seleccionar este ícono, el mensaje queda "conservado".

Una vez que un mensaje es conservado, se notifica al remitente original del mismo. Esta notificación le da al emisor del mensaje el control final sobre si el contenido puede ser guardado por otros participantes en el chat.

El emisor del mensaje tiene la última palabra

Según la información proporcionada por WhatsApp, el remitente del mensaje tiene la capacidad de anular la decisión de conservar un mensaje. Si el emisor decide que su mensaje no puede ser guardado, esta decisión es definitiva y nadie más en el chat podrá volver a conservarlo. En ese caso, el mensaje se eliminará cuando expire el temporizador de los mensajes temporales, como lo haría normalmente.

TE PUEDE INTERESAR: La estafa del "brushing" evoluciona: ahora usan códigos QR en paquetes no solicitados

Esta característica otorga al emisor un control sobre la permanencia de la información que comparte. WhatsApp se refirió a esta capacidad como un "superpoder especial para el remitente" en su comunicado oficial.

¿Dónde se guardan los mensajes conservados?

Los mensajes que han sido guardados y cuya conservación ha sido permitida por el remitente se identifican con un ícono de marcador y se agrupan en una carpeta específica llamada “Mensajes conservados”.

Para acceder a esta carpeta, los usuarios deben ingresar a la información del chat y seleccionar la opción "Mensajes conservados". En esta sección, los mensajes aparecen organizados por cada conversación, lo que facilita su consulta posterior.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

La función de mensajes temporales fue introducida por WhatsApp a finales de 2020, permitiendo a los usuarios configurar los chats para que los mensajes se eliminen automáticamente después de 24 horas, 7 días o 90 días. La nueva opción de "Conservar en el chat" añade una capa de funcionalidad a esta característica de privacidad, permitiendo a los usuarios equilibrar la naturaleza efímera de los chats con la necesidad de retener información específica.