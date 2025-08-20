El cohete chino Lijian-1 pone en órbita dos satélites mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de emprendimiento mexicana “ThumbSat” lanzó al espacio dos satélites miniaturizados de prueba hechos en el país, como parte de lo que pretende ser una “constelación” de estos dispositivos.

El ThumbSat-1 y el ThumbSat-2 fueron incluidos con otros cinco satélites en el despegue de un cohete Kinetica-1 (Lijian-1) de la empresa china CAS Space que fue lanzado el martes 19 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto de Badain Jaran, en la Mongolia Interior, al noroeste de China.

Se trata de la “primera asociación espacial de este tipo entre ambos países”, destacó la iniciativa en un comunicado.

?? Liftoff at 07:33UTC August 19, CAS-SPACE's Kinetica-1 Y10 launched 7 satellites from Jiuquan, including ThumbSat-1 and ThumbSat-2 for Mexico. https://t.co/Q4kPKMffQL pic.twitter.com/5DhaVFTQvI — China 'N Asia Spaceflight ???? ??? (@CNSpaceflight) August 19, 2025

De acuerdo con ThumbSat, ese lanzamiento tiene el propósito de “contribuir al fortalecimiento de las capacidades satelitales de México y ayudar a hacer el espacio más accesible para jóvenes”.

Según explicó, el satélite “ThumbSat-1”, lleva una carga útil para "selfies", con el objetivo de capturar su propia imagen en un espejo en órbita. En tanto, su hermano “ThumbSat-2”, lleva una carga útil artística, que fusiona ciencia y creatividad. La empresa aseguró que " la exploración no se trata solo de datos, sino también de expresión".

La emprendedora “ThumbSat” añadió que estos dos satélites comerciales mexicanos, primeros en su tipo, tienen un peso aproximado de 100 gramos cada uno y “son un hito para el país”.

Y aclaró que, “si bien primero se debe probar su tecnología en esta misión de prueba a lo largo de la siguiente semana, de funcionar exitosamente también permitirían, a través de una coordinación de ThumbSat con un conjunto de universidades mexicanas, realizar capacitación de jóvenes en captación y manejo de data satelital”.

El plan de la empresa es “instalar y habilitar estaciones receptoras terrestres en México para que estudiantes y entusiastas del espacio puedan usar antenas y software gratuitos con objeto de rastrear señales desde la órbita y participar en esta misión mexicana que trasciende fronteras y disciplinas”.

ThumbSat recordó que hace unos meses, China hizo un llamado abierto a la colaboración internacional en la exploración espacial, con la esperanza de impulsar los objetivos espaciales globales.

Al responder a este llamado, el lanzamiento de CAS Space Kinetica-1 Y10 se convirtió en esta colaboración entre China y México.