WhatsApp: Guía paso a paso para activar el código secreto y ocultar chat

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— WhatsApp tiene función de privacidad denominada "código secreto", que ofrece a los usuarios una capa adicional de seguridad para sus conversaciones. Esta herramienta permite establecer una contraseña única, que puede incluir letras, números e incluso emojis, para proteger los chats que el usuario decida bloquear. Dicha clave es independiente del método de desbloqueo del teléfono, ya sea PIN, huella dactilar o reconocimiento facial.

La función de "código secreto" es una extensión de la herramienta "Bloqueo de chats", lanzada a principios de 2023, que permitía mover conversaciones a una carpeta separada. Con el código secreto, los usuarios no solo pueden proteger esta carpeta, sino también hacerla invisible en la lista principal de conversaciones.Para acceder a estos chats ocultos, es necesario introducir el código secreto directamente en la barra de búsqueda de la aplicación.

¿Cómo funciona el código secreto de WhatsApp?

Para utilizar esta capa de seguridad, los usuarios primero deben activar la función "Bloqueo de chats" en la conversación que deseen proteger. Esto se puede hacer manteniendo presionado el chat deseado y seleccionando la opción correspondiente.Una vez que el chat está bloqueado, dentro de la carpeta de "Chats bloqueados", se puede acceder a los ajustes para crear un código secreto.

Al configurar el código, la aplicación ofrece la opción de "Ocultar chats bloqueados". Si se activa esta opción, la carpeta de "Chats bloqueados" desaparecerá de la vista principal. La única manera de volver a visualizar estas conversaciones es escribiendo el código secreto en la barra de búsqueda de la pestaña "Chats". Si un usuario no recuerda su código, deberá vaciar la carpeta de chats bloqueados, lo que implica eliminar el contenido de las conversaciones, para poder volver a utilizarlos.

Esta medida se suma a otras herramientas de privacidad que ofrece la plataforma, como el cifrado de extremo a extremo, que se aplica a todos los mensajes y llamadas de forma predeterminada.

Pasos para activar y utilizar el código secreto

La activación del código secreto requiere que la aplicación de WhatsApp esté actualizada a su versión más reciente. El proceso para configurar esta función es el siguiente:

Seleccionar la conversación que se desea proteger y activar la función "Bloqueo de chat". Esto se puede realizar ingresando al perfil del contacto o grupo y seleccionando la opción correspondiente. Se requerirá la autenticación biométrica (huella o rostro) o el código de desbloqueo del dispositivo. Una vez bloqueado el chat, se creará una carpeta llamada "Chats bloqueados" en la parte superior de la lista de conversaciones. Se debe ingresar a esta carpeta. Dentro de la carpeta, se debe acceder a "Ajustes del bloqueo de chats". En este menú, se selecciona la opción "Código secreto" para crear una contraseña personalizada. Posteriormente, se puede activar la opción "Ocultar chats bloqueados".

Una vez completados estos pasos, la carpeta de chats bloqueados ya no será visible en la lista principal. Para acceder a las conversaciones ocultas, el usuario deberá escribir el código secreto que ha establecido en la barra de búsqueda de la aplicación.Las notificaciones de estos chats tampoco mostrarán el remitente ni el contenido del mensaje.

Esta funcionalidad se encuentra disponible tanto para dispositivos con sistema operativo Android como iOS. La compañía ha comunicado que continuará desarrollando más funciones para fortalecer la privacidad de los usuarios.